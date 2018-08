Odin Tietsche

Glambeck (MOZ) Schon seit Monaten gibt es Meldungen über gesichtete Wölfe in Oberhavel. Zuletzt meldeten mehrere Anwohner in Liebenwalde, dass sich Ende Juli ein Wolf an der Hammerallee aufhalten würde (wir berichteten). Das Landesumweltamt bestätigte dies kurz darauf.

Eher seltener ist es hingegen, dass Isegrim sich so fotogen präsentiert wie am Montagvormittag. Da erblickte Wasili Karbe einen Wolf auf einer Ackerfläche bei Glambeck. Prompt zückte er sein Telefon und machte Fotos. Anhand des Bildmaterials gilt es als sicher, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Ob es sich um ein streunendes Exemplar handelt oder sich der abgelichtete Pelzträger in der Nähe niederlässt, ist aber nicht belegt.