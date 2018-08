Zu Seenrettung aufgerufen

Siegmar Trenkler

Vielitz (MOZ) Seit Jahrzehnten gibt es Probleme mit der Wasserqualität des Vielitzsees. Doch dieser Zustand hat lange genug angedauert, findet die Initiative zur Rettung des Vielitzsees (RA berichtete). Was konkret verändert werden muss, soll bei einer Bürgerversammlung vorgestellt werden, die am Donnerstag, 13. September, um 18.30 Uhr in der Musikscheune beginnt. Dazu sollte es im Vorfeld laut Dieter Fischer und Heidi Küttner-Neuhaus von der Initiative Gespräche zwischen dem Umweltministerium und Landwirten geben. Denn der Eintrag von Phosphaten, die etwa zur Hälfte aus der Landwirtschaft kommen, ist die Ursache für die schlechte Wasserqualität. Daher will die Initiative unbedingt gemeinsam mit den Landwirten nach Lösungen suchen. Doch dieses Treffen fand bislang noch nicht statt, weil sich zuständige Mitarbeiter im Ministerium nicht ausreichend informiert sah, obwohl es umfangreiche Daten vom Landesamt für Umwelt gibt. Nun soll in dieser Woche ein neuer Termin vereinbart werden.(zig)