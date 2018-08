Todes-Kreuzung wird sicherer

Jürgen Liebezeit

Schildow (MOZ) Nach dem tödlichen Verkehrsunfall Ende April im Zentrum von Schildow hat die Unfallkommission Oberhavel auf Antrag des Ortsbeirates eine neue Regelung angeordnet.Künftig ist dort das Stoppschild zu beachten.

Am Montag sind entsprechende Markierungen auf die Fahrbahn gebracht worden. Auf eine Rotfärbung des Geh- und Radweges wird verzichtet. Aber der Knotenpunktbereich wird weiterhin durch die Verkehrsunfallkommission beobachtet. Bislang hatten Autofahrer, die aus der Schönfließer Straße auf die B 96 a abbiegen wollten, nur die Vorfahrt zu gewähren, mussten also nicht anhalten. An dieser Kreuzung ist am 28. April eine 60-jährige Fahrradfahrerin verunglückt. Eine 63-jährige Autofahrerin hatte die vorfahrtsberechtigte Radlerin übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Die 60-Jährige aus Schildow erlag knapp drei Tage später ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.