Landrat darf mit Staatsanwaltschaft reden

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Die Staatsanwaltschaft Neuruppin kann mit der Vernehmung von Landrat Ludger Weskamp (SPD) beginnen. Der Kreistag als Dienstherr erteilte dem Landrat am Montagabend in nichtöffentlicher Sondersitzung einstimmig die dafür nötige Aussagegenehmigung. Eine Aussprache gab es nach Auskunft von Kreistagspräsident Karsten Peter Schröder nicht. Gegen Weskamp wird im Zusammenhang mit womöglich zu Unrecht bewilligten Sozialleistungen an Sozialdezernent Matthias Rink (CDU) zum Verdacht der Untreue ermittelt. Gegen Rink selbst wurden die Ermittlungen mittlerweile eingestellt.