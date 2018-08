Tag der Personal-Entscheidung im Fall Lunapharm

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Christian Görke (Die Linke) soll es richten, hieß es am Montag bei den Linken. Der Stellvertretende Ministerpräsident sollte sich am Abend mit Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) treffen und über den Umgang mit dem Expertenbericht zum Pharmaskandal reden, sprich darüber entscheiden, wie es mit Brandenburgs angeschlagene Gesundheitsministerin Diana Golze (Die Linke) weiter gehen soll.

Schließlich habe Görke schon Erfahrung, heißt es in seiner Partei. Er habe auch den damaligen Justizministerin der Linken, Volkmar Schöneburg und Helmuth Markov, beibringen müssen, dass sie nicht mehr im Amt zu halten seien.

Die Gesundheitsministerin wird am Dienstag im Kabinett den Bericht zum Behördenversagen im Landesgesundheitsamt und in ihrem Hause rund um den Handel mit gestohlenen Krebsmedikamenten vorstellen. Im Landtag war am Montag davon ausgegangen worden, dass sie hinterher ihren Rücktritt erklärt und nicht mehr selbst in der anschließenden Sitzung des Gesundheitsausschusses Rede und Antwort stehen wird. Golze selbst hatte immer wieder betont, dass sie nicht zurücktreten könne, da sie zunächst die Aufklärung vorantreiben müsse.

Die Fraktion der Linken hatte am Montag das Thema, war jedoch nicht zu einem Ergebnis gekommen und hatte sich auf eine Sondersitzung am heutigen Dienstag vertagt. Aus der SPD war bereits vergangene Woche Golze vorgeworfen worden, sie habe zu wenig Respekt vor dem Amt und beschädige es mit ihrem Vorgehen. Woidke müsse jetzt handeln, heißt es. Anderenfalls nehme die gesamte Regierung Schaden.

Ende vergangener Woche hatte sich Golze noch einmal an die Mitarbeiter ihres Hauses gewandt. In einem Schreiben vor der Sendung des ARD-Magazins „Kontraste“, warnte sie, dass die Journalisten nur neue Schlagzeilen produzieren wollen und „mit einer ausgewogenen Berichterstattung nicht unbedingt zu rechnen“ sei. „Kontraste“ hatte thematisiert, dass die Firma Lunapharm schon viel länger mutmaßlich gestohlene Medikamente aus Griechenland bezog als bisher bekannt war.

Die CDU-Fraktion im Landtag, die am Freitag Akteneinsicht in die Unterlagen rund um die Firma Lunapharm genommen hatte, erklärte am Montag, dass bereits Anfang 2017 dem Unternehmen die Handelsgenehmigung mit Medikamenten hätte entzogen werden müssen. Damals aber, so der Abgeordnete Raik Nowka, hätte das Landesgesundheitsamt aus Furcht vor möglichen Schadensersatzklagen gegen das Land nicht gehandelt.

Dieses systematische Versagen falle in die Verantwortung von Ministerin Golze, erklärte der CDU-Politiker. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Ministerin sich wochenlang hinter einer Task Force verstecke, wo die Fakten doch längst auf dem Tisch liegen, so der Christdemokrat. Nowka forderte Woidke auf, unverzüglich im Fall Golze zu handeln.