Wildpinkler einziges Manko

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die zehnte Auflage der Langen Nacht wird von den Veranstaltern und befragten Akteuren als Erfolg gewertet. Lediglich die mangelnde Versorgung mit öffentlich zugänglichen Toiletten wird kritisiert.

Laut Altstadtmanagerin Kerstin Müller konnte an die Erfolge der Vorjahre mindestens angeknüpft werden. So ist die Zahl der teilnehmenden Geschäfte, Vereine und sonstigen Anbieter mit 66 sogar leicht überboten worden. Auch die Zahl der Besucher müsse sich mindestens auf dem Niveau der Vorjahre gehalten haben. Die genaue Zahl sei schwer zu ermitteln, sie schätze, dass es zwischen 3500 und 5000 Besucher gewesen sein mögen. „Man kann sagen, die Lange Nacht hat sich die ersten zehn Jahre lang gut gehalten“, so die Altstadtmanagerin. Und das, obwohl es mit dem Eisenhüttenstädter Stadtfest seit Jahren eine zugkräftige Parallelveranstaltung in der Nähe gibt.

Bilderstrecke Lange Nacht Bilderstrecke öffnen

Britta Voß vom Mittelstandsverein zeigt sich ebenfalls zufrieden. Der Publikumszulauf sei in der ersten Stunde zwar verhaltener als in den Vorjahren gewesen, hätte sich dann aber zu alter Stärke gesteigert. Die Einzelhändler, mit denen sie gesprochen habe, hätten sich positiv über ihre Umsätze in der Langen Nacht geäußert. Es habe aus Sicht des Mittelstandsvereins organisatorisch alles gut geklappt. Dies beziehe sich auch auf die Sperrung des Verkehrs. In den Anfangsjahren hatten Fahrzeuge, die sich an Besuchern vorbeischlängelten, für Beschwerden gesorgt. Inzwischen ist die Innenstadt in zentralen Bereichen während der Langen Nacht komplett gesperrt, sodass die Besucher auf den Straßen flanieren können – oder auch tanzen, wie auf dem Kreuzung vor dem Modegeschäft Krumnow.

Die Akteure hatten sich wieder mit viel Kreativität an der Langen Nacht beteiligt. Viola Mruck von der Ecke, die einen Saxofonspieler engagiert hatte und in deren Festzelt Besucher verschiedene Whiskeysorten kosten konnten, freut sich besonders über die gute Stimmung, die bis Nachts anhielt.

Bürgermeister Frank Steffen war mit 40 Bürgern der Partnerstadt Kamen und dem dortigen stellvertretenden Bürgermeister Manfred Wiedemann in der Stadt unterwegs. Ihm sei „viel positive Resonanz“ entgegengebracht worden, so Steffen. Einziger Kritikpunkt sei die Anzahl der öffentlich zugänglichen Toiletten, vor allem im Bereich des Marktes. Leider sei auch die Marienkirche diesbezüglich in Mitleidenschaft gezogen worden, bedauert das Stadtoberhaupt: „Wir werden darüber nachdenken, die Kapazität auszuweiten. Möglicherweise werde die Versorgungslücke mit Toilettenwagen geschlossen.

Die Lange Nacht habe sich vom Grundkonzept her bewährt, resümiert Altstadtmanagerin Kerstin Müller. War die Veranstaltung in den ersten Jahren von Besuchermassen in Bewegung geprägt, so steuerten die Gäste jetzt immer häufiger gezielt ihre Lieblingsplätze an, die sie von vorherigen Ausgaben der langen Nacht kennen und schätzen. Aber auch neue Angebote, wie die Shisha-Bar bei der Sicherheitsfirma SCS oder die Illuminierung von Rathaus und Hotel Zum Schwan seien gut angekommen. Die Musik habe sich angenehm in der Stadt verteilt, auch wenn Jochens Jungs in der Ladenzeile, engagiert von Bäcker Schulze, zeitweilig für Verstopfung sorgten.

Wie Britta Voß vom Mittelstandsverein mitteilt, werde die jüngste Auflage der Langen Nacht im Kreise der Interessengemeinschaft Innenstadt (IGIS) unter Leitung von Kerstin Müller am 11. September ausgewertet. Im Oktober werde sich auf der Mittelstandsverein im Zugen seiner Mitgliederversammlung die Lange Nacht Revue passieren lassen.