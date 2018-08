Die Tafel hilft auch Elefanten-Damen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Tonga, ihre Rüssel-Freundinnen und all die anderen Mitglieder der Zirkusfamilie Weisheit haben am Montag Zeit zum Entspannen gehabt. Und auch heute bleibt die Manege vom Zirkus Afrika auf dem Inselvorplatz in Eisenhüttenstadt noch geschlossen. Erst am Mittwoch gehen die Vorstellungen weiter. „Und dann gibt es eine Weltpremiere“, verrät Zirkusdirektor Hardy Weisheit.

Zu tun gibt es auch an den Ruhetagen viel. 400 Kilogramm Heu sowie 100 Kilo Gemüse und Obst brauchen allein die Tiere täglich. Das muss erst einmal besorgt werden. Deshalb nahm Hardy Weisheit auch Kontakt zur Eisenhüttenstädter Tafel auf. Denn dort bleiben immer ein paar Lebensmittel übrig. In vielen anderen Städten arbeite er mit den Tafeln vor Ort zusammen, erzählt er. Umso erfreuter war er, dass auch die GEM in Eisenhüttenstadt einschlug.

„Was bei uns in den Abfall gekommen wäre, bringen wir jetzt hier vorbei“, sagt Jutta Badorrek von der Tafel mit Blick auf Obst und Gemüse. Mehrere Schubkarren Äpfel sind mittlerweile im Zirkus angekommen. „Für unsere Elefanten ist das wie Weihnachten“, freut sich Hardy Weisheit.

Im Gegenzug spendierte der Zirkusdirektor der Eisenhüttenstädter Tafel 20 Freikarten – für Kinder und Erwachsene. Die, die sich einen Besuch sonst nicht leisten könnten, sollen auch ein Chance haben, mal eine Vorstellung zu verfolgen.

Vom Inselvorplatz ist Hardy Weisheit übrigens begeistert. Die Ruhe und der große Platz seien toll für die Tiere. Er hofft, dass nach dem Stadtfest noch viele Menschen Lust auf den Zirkus Afrika haben, der zum ersten Mal in Eisenhüttenstadt weilt.(ja)