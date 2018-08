Neuanfang im 019

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Monatelang blieben die schwere Eingangstür geschlossen und die Lichter aus. Der Neuruppiner Club 019 stand leer, ein neuer Pächter wurde gesucht. Dieser wurde nun gefunden. Stefan Stawik und Andreas Salbeck wagen an diesem Wochenende den Neuanfang.

Der Akku-Schrauber liegt neben dem Tresen auf dem Boden. Andreas Salbeck wirkt sehr beschäftigt. Sein Kollege Stefan Stawik hat am DJ-Pult zu tun. Ein paar letzte Handgriffe sind schon noch zu machen, bevor der Neuruppiner Club 019 an diesem Sonnabend wieder eröffnet werden kann. An der Herren-Toilette fehlt noch ein Schild, am Barbereich muss noch eine Lichtumrandung installiert werden, und die Feuerlöscher sind auch in der vergangenen Woche erst geliefert worden. Aber Andreas Salbeck und Stefan Stawik sind bereit. „Wir schaffen das alles bis zum 1. September“, verspricht Salbeck. Dann wird im Club 019 an der Junckerstraße wieder getanzt.

Stawik und Salbeck sind Profis im Veranstaltungsgeschäft. Stawik arbeitet seit den 1990er-Jahren in dem Geschäft. Salbeck ist Konditor. Diesem Beruf geht er noch immer montags bis freitags nach. Die Wochenenden gehören den Partys. Beide kommen ursprünglich aus Hamburg, leben aber inzwischen in Wusterhausen. Über einen Bekannten haben sie Carsten Benesch kennengelernt, der den Club zuvor betrieben hat. Er wollte sich aus privaten Gründen aus diesem Geschäft zurückziehen und suchte einen Nachfolger, erklärt Stefan Stawik. Drei bis vier Monate hätten sie schon überlegt. Sein Kollege Andreas Salbeck sei schneller von der Idee überzeugt gewesen. Am Ende wollte aber auch Stefan Stawik diese Chance ergreifen.