Chemnitz ist ein Alarm für den Rechtsstaat

Berlin (MOZ) In Chemnitz wurde am Wochenende ein Mann getötet. Am Montag nahm die Polizei zwei mutmaßliche Täter fest. Ob sie schuldig sind, wird ein Gericht entscheiden. Der Rechtsstaat in Deutschland, so könnte man daraus folgern, funktioniert offenbar. In Chemnitz versammelten sich hunderte Menschen, vorgeblich, um gegen die Tat zu protestieren. Sie machten Jagd auf nicht deutsch aussehende Menschen – mit dem Ziel, anstelle der Staatsgewalt selbst für das zu sorgen, was sie für Ordnung halten. Der Rechtsstaat hat also ein Poblem.

Wenn gewaltbereite Gruppierungen sich innerhalb weniger Stunden derart organisieren können, dass die Ordnungskräfte ihnen nichts entgegenzustellen haben, müssen alle Alarmglocken schrillen. Selbstjustiz und ein Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates gehören zu jenen Dingen, die ein Rechtsstaat unter keinen Umständen dulden darf. Die Demokratie verspielt sonst ihre Legitimation.

Die Politik muss mit der gleichen Härte reagieren wie auf die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg. Das gilt auch für Mord und Totschlag. Dort jedoch ist keine Gefahr im Verzug: Die Aufklärungsquote für derartige Verbrechen liegt bei 95 Prozent.