Vorfreude auf 2019

Zielsicher? Laura Selina Haberkorn (11) versuchte sich am Sonnabend im Armbrustschießen im Mittelalterbereich in der Lindenallee. Dort gab es vor allem Angebote für Familien. © Foto: Gerrit Freitag

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das 19. Stadtfest ist gerade erst beendet. Und schon jetzt steht fest: Es wird ein 20. geben. Der Bürgermeister zumindest ließ am Montag mitteilen, dass er sich bereits auf das Fest im kommenden Jahr freue. Offiziell ist von 130 000 Besuchern an drei Tagen die Rede.

Autokennzeichen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Hamburg – Eisenhüttenstadt hatte am vergangenen Wochenende Gäste aus nah und fern angezogen. Die Hotels im Ort und drumherum waren bereits langfristig ausgebucht. Das Stadtfest hat sich einmal mehr als Treffpunkt für ehemalige Bewohner herauskristallisiert. Überall auf dem Areal gab es drei Tage lange immer wieder überraschte Gesichter. „Du hier? Mensch, wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen?“ Es wurde gelacht, getanzt und gefeiert. Und es blieb friedlich. Fast 130.000 Gäste besuchten von Freitag bis Sonntag das Fest, teilte das Eisenhüttenstädter Rathaus mit.

„Ich freue mich schon jetzt auf das 20-Jährige im kommenden Jahr“, sagte Bürgermeister Frank Balzer. Erstmals eröffnete er als Stadtoberhaupt das seit 2000 jährlich stattfindende dreitägige Stadtfest mit dem traditionellen Fassbieranstich im Beisein von Vertretern der Städtepartner aus Drancy, Saarlouis und Dimitrovgrad. Er bedankte sich bei allen Unterstützern und Sponsoren für ihren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung. Die Zusammenarbeit mit allen am Stadtfest Beteiligten habe gut geklappt, so das Fazit. „Polizei und Sicherheitsdienste hatten nach erster informeller Einschätzung wenig Arbeit“, informierte die Stadtverwaltung. Im Internet kursieren seit dem Wochenende Fotos von abgetretenen Spiegeln an mehreren Autos. Die Sanitäter hatten laut Rathaus auch ein relativ ruhiges Fest: Es galt, nur sporadisch das eine oder andere Wehwehchen zu behandeln.

Positiv sieht auch das Resümee von Henry Arzig, Chef der Catering Company, aus. Bei ihm laufen bereits seit Jahren sämtliche Fäden zusammen, was Schausteller und Imbissbuden angeht. „Ich komme sehr gern wieder“, sagte er am Montag. „Dieses Fest macht mir tatsächlich Spaß. Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Compact-Team als Veranstaltungsagentur läuft super.“ Im zufolge seien auch die Schausteller sehr zufrieden gewesen. Vor allem ab Sonnabendnachmittag und am Sonntag waren die Fahrgeschäfte wohl besonders gefragt. „Sogar das Riesenrad lief besser als vor zwei Jahren.“ Zufriedenheit herrschte laut Arzig auch im Mittelalterbereich. Der neue Standort in der Lindenallee habe sich ausgezahlt. Was die Imbissstände angeht, sei das Feedback im Großen und Ganzen auch positiv gewesen. Die Nachfrage sei vom Sortiment abhängig. Das habe sich einmal mehr gezeigt. Und Bier und Bratwurst sowie einige Spezialitäten gingen fast immer.