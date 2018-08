Schulstunde an der Haltestelle

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Im Doppeldorf hat die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland am Montag ihre diesjährige Busschule für Erstklässler gestartet. Rund eine Stunde lang bekamen die Mädchen und Jungen Erläuterungen zum richtigen Verhalten auf dem Schulweg.

Zuerst besuchten Polizeiobermeisterin Sandra Heisinger vom Sachgebiet Prävention der Inspektion und ihre Kollegin Polizeihauptkommissarin Martina Laue, die in der nächsten Woche auch Gruppen betreuen soll, die Eggersdorfer 1 a von Marion Seidel. Die meisten Kinder würden zwar von den Eltern im Auto gebracht, aber zu Wandertagen oder Klassenfahrten nehme man ja auch den Bus, so die Pädagogin. Und viele Hände gingen auch hoch auf die Frage der Polizistinnen, wer denn schon einmal mit dem Bus gefahren sei.

Vor der Praxis am und im Fahrzeug gab es zunächst Erläuterungen im Klassenraum – Regeln zum Überqueren der Straße mit einem passenden Reim, Tipps zum richtigen Abstand vom Bord und zum Verhalten beim Einsteigen. Puppe Ronja, die Sandra Heisinger zur Unterstützung mitgebracht hatte, war einigen Kindern von einem Kita-Besuch bei der Polizei schon bekannt.

Am Bus gab es Tickets zum Probieren, Hinweise zu Platzwahl, wohin der Ranzen gehört und was im Fahrzeug nicht gemacht werden sollte. Für Fahrer Jan Krutow, im Normalfall auf der Linie 932 im Doppeldorf unterwegs, war es die Busschulen-Premiere. Er demonstrierte, wie weit Front und Heck in den Haltestellenbereich hineinragen können und wie es Passagiere in die Plätze drückt oder von ihnen zieht, wenn schärfer gebremst wird. Der nagelneue Bus war allerdings für den Test kaum schneller als Schritttempo und alle Knirpse waren angeschnallt.

Bis zu den Herbstferien wird die Busschule nun an allen staatlichen Grundschulen im Landkreis durchgeführt. Sandra Heisinger würdigte die Unterstützung von Schulamt und Unfallkasse sowie der Busgesellschaft, die die Fahrzeuge stellt.