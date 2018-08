Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Am Sonntagmorgen wurden drei unbekannte männliche Personen dabei beobachtet, wie sie von der Rückseite aus in ein Gebäude in der Friedrichstraße einbrachen.

Sie hebelten eine Tür an der Laderampe auf und drangen so in die dahinter befindliche Apotheke ein.

Als sie die anrückende Polizei bemerkten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, konnte vorerst nicht festgestellt werden.

Der Sachschaden wurde auf zirka 4000 Euro geschätzt. Bei der Polizei ging eine Anzeige ein.