50 Jahre pure Lebensfreude

Oliver Schwers

Günterberg (MOZ) Das Dorf ohne seinen Chor? Undenkbar. Kein großes Fest ohne die singenden Frauen. Auf dem Lande wird Heimatliebe musikalisch bewahrt. Denn Volksweisen haben alle Epochen unbeschadet überstanden. Ein halbes Jahrhundert wird der Günterberger Chor in diesen Tagen.

Vor das Dorfhaus rollen jeden Mittwoch die Autos. Diesmal entsteigen die Damen in einheitlicher Chortracht: Weiße Hose, grüne Jacke, buntes Halstuch. Für das Gruppenfoto sind sie noch schnell beim Friseur gewesen. Drinnen herrscht Gewimmel. Notenbücher und Texte liegen auf den Tischen, das Akkordeon wird herausgeholt. Ein Sektkorken knallt.

Die Frauen proben für ihren nächsten Auftritt. Mehr als 20 davon pro Jahr sind keine Seltenheit. Vor allem zu Weihnachten bleibt kaum ein freies Wochenende. Obwohl Chöre auf den Dörfern immer mal wieder unter Nachwuchssorgen leiden, besitzt die Uckermark ein ausgeprägtes Sangesleben. Seit fünf Jahrzehnten gehören die Günterberger Frauen dazu. Sie feiern das Jubiläum am 27. Oktober in der Festhalle in Greiffenberg.

Volksweisen, Frühlingslieder, Kanon, Heimatgesang – will das heute überhaupt noch jemand hören? „Als wir neulich in einer Klinik gesungen haben, da hat ein alter Herr zu uns gesagt, noch nie so etwas Schönes gehört zu haben und weinte“, antwortet Gudrun Howe. „Erst drehen sich Gespräche im Publikum über Krankheiten und solche Dinge, beim Auftritt singen die Menschen mit, und hinterher sind manche wie umgewandelt“, erzählt Günter Simon, einziger männlicher Mitstreiter in der Frauengruppe.

Eigentlich wollten die Günterberger wie zur Gründung vor 50 Jahren eine reine Damenrunde bleiben. Doch schon der legendäre Werner Holzheimer (Spitzname Mozart) begleitete die Frauen zu Lebzeiten auf dem Akkordeon. Bei Günter Simon aus Wilmersdorf hätten sie auch deshalb eine Ausnahme gemacht, weil er Günter heißt. „Wie Günterberg“, witzelt die heitere Gesellschaft. Sie hatten bei einem Auftritt entdeckt, dass er in einem großen Berliner Chor mitmacht. Den Einladungen zum ländlichen Mitsingen widerstand er nicht. Mit 21 Sängern geht das fröhliche Ensemble auf Reisen, erklingt in Kirchen, im Freien, bei Hochzeiten, auf der Grünen Woche in Berlin und auch bei der Grillfete.

Aus der Anfangszeit sind noch Helga Hübner, Helga Brux (89), Resi Altermann und Emilia Winter dabei. „Wir haben uns damals als DFD (Demokratischer Frauenbund – d. R.) zur Handarbeit getroffen“, erinnert sich Resi Altermann. „Dabei blieb es nicht.“ Und so wurde aus dem Liedchenträllern bei der Handarbeit die neue Singegruppe. Erster Auftritt: Erntefest in Stein-höfel.

Heute singen die Damen nicht nur Heimat- und Volkslieder, sondern auch Schlager, Operetten, Madleys, vieles davon zweistimmig. Das Repertoire richtet sich nach dem Geschmack der Leute und dem der Vortragenden. Und nach dem Findungsgeist von Hannelore Bock. Sie sprang einst ein, als plötzlich die damalige Leiterin wegzog. „Alle wurden reihum gefragt, wer es machen soll, aber ich hatte das Dirigieren doch nie gelernt. Beim ersten Mal in Gramzow war ich fix und fertig.“

Heute kommuniziert sie beim Auftritt so geschickt mit dem Publikum, dass der Funke schnell überspringt. Beim Lieblingslied „Mädel, draußen ist es schön“ und anderen schnellen und langsamen, fröhlichen und besinnlichen Stücken vermitteln die Frauen pure Lebensfreude. Und in Gemeinschaft singt es sich sowieso besser. „Einmal ist beim Auftritt in Angermünde ein Blumentopf an der Bühne umgefallen“, erinnert sich Resi Altermann. „Da stand jemand auf und hat ihn während wir sangen wieder eingepflanzt.“ Über solche Anekdoten lachen sie heute noch.