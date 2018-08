Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Von

Eberswalde. Denkmalschutz, explodierende Baupreise, Hausschwamm, schwieriger Baugrund, selten hat ein Projekt die WHG so gefordert wie dieses: die Sanierung des Bebel-Quartiers. Rund 5,4 Millionen Euro investiert das Unternehmen, was sich in den Mieten niederschlägt. Erstmals werden die jenseits der 10-Euro-Marke liegen.

Eine Tageszeitung „Neuer Tag“ aus dem Jahr 1974 im Flur sowie das Firmenschild „Drei Schilde“ über dem Hauseingang der Nummer 7 in der August-Bebel-Straße sind letzte Zeugnisse längst vergangener Tage. Die Kachelöfen sind inzwischen abgerissen, Putz und Stuck von der Fassade abgebröckelt oder entfernt. „Eigentlich ist es ein Neubau unter Verwendung alter Bauteile“, charakterisiert Hans-Jürgen Adam, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft WHG, die Sanierung des Quartiers August-Bebel-Straße 5-9/Ruhlaer Straße 21. Nur dass die kostspieliger sei als ein echter Neubau. Aktuell liege man immerhin bei Kosten von 2367 Euro pro Quadratmeter.

Was macht das Projekt so teuer? Es sei die Summe verschiedener Herausforderungen, sagen Hans-Jürgen Adam sowie Prokuristin Doreen Boden. Neben den Auflagen der Denkmalschutzbehörde – das Ensemble stammt aus der Gründerzeit – sind dies der eigene Anspruch, in der Altstadt barrierefreie, zum Teil sogar rollstuhlgerechte Wohnungen zu schaffen, aber vor allem auch die extrem komplizierten Baugrundverhältnisse. „Die Oberkante des Geländes hier liegt 70 Zentimeter unter dem Pegel der Schwärze“, erklärt Adam. Hinzu kommen unerwartete Schwierigkeiten in der Bauphase selbst. „Fasst du einen Altbau an, ist das wie ein Griff in die Wundertüte“, beschreibt Adam den Überraschungseffekt. Im Fall des Bebel-Quartiers war dies das Entdecken von Hausschwamm in den Nummern 5 und 7 sowie der marode Zustand der Decken. Zudem war die Fassade nicht zu erhalten. „Anhand von Schablonen werden die Stuckelemente jetzt originalgetreu nachgebaut“, so Boden.

Nach dem Baubeginn im Juli seien unterdessen drei Aufgänge entkernt, die Schwammsanierung laufe, Wände werden herausgebrochen, neue gezogen. Das Projekt ist mit umfangreichen Grundrissänderungen verbunden. Bekanntlich hieß es vorab noch: Toilette halbe Treppe. Im Übrigen sei es Anliegen, Wohnungen ganz unterschiedlicher Größen – von der Ein- bis zur Vier-Raum-Wohnung – zu schaffen. Für unterschiedliche Lebenssituationen, für Jung und Alt, für Singles wie Familien. „Auf diese Weise“, betont Boden, „wollen wir einen guten Generationenmix erzielen.“

Aufgrund der nach wie vor steigenden Baupreise habe man, um im Investitionsrahmen zu bleiben, noch in der Planungsphase Abstriche am Programm gemacht. Statt zweier Aufzüge gebe es jetzt nur einen, so Architektin Katja Dörner. Der Laubengang auf der Hofseite, über den die Wohnungen erschlossen werden, falle etwas schmaler aus, die Abstellräume für die Mieter etwas kleiner. Ferner sei der Materialeinsatz zum Teil verändert worden. Gleichwohl spricht Dörner von einem „guten mittleren Standard“, der im Bebel-Quartier realisiert werden. „Kein Luxus“, wie Adam erneut hervorhebt. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören etwa bodengleiche Duschen. Dies auch mit Blick auf die Barrierefreiheit.

Und: Der Hof könne dank Abschaffung der Stellplatzsatzung in der Stadt autofrei gestaltet werden, sehen Adam und Boden durchaus einen Vorteil für die Mieter. Kein Blech, stattdessen Spielmöglichkeiten für die kleinsten Mieter.

Anfang 2020 sollen die 33 Wohnungen bezugsfertig sein. Trotz der angekündigten Nettokaltmieten von gut zehn Euro je Quadratmeter gebe es bereits zahlreiche Anfragen, so Boden. Einerseits etwaigen Zuzug aus Berlin, andererseits Interesse wegen der behindertenfreundlichen Gestaltung. Andere Vermieter hätten die Schallmauer von zehn Euro in Eberswalde längst durchbrochen, so Adam auf Nachfrage. Im Übrigen realisiere die WHG jedes Jahr auch ein Vorhaben im Segment Basiswohnen. 2018 sei dies die Wilhelmstraße 31, Miete: 4,90 Euro.