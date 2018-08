Ladeburger Dreieck macht Arbeit

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) DErste Planungsansätze sind jetzt den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt worden.

Die Wunschliste der Stadt, welche Gebäude auf dem rund 2,8 Hektar großen Areal einmal stehen sollen, ist lang: eine Mehrzweckhalle zur Schul- und Vereinssportnutzung mit rund 2500 Zuschauerplätzen, ein Parkhaus mit mindestens 500 Stellplätzen, Räume für Einrichtungen, die medizinischen Zwecken dienen, Büros und nach Möglichkeit auch noch ein paar Wohnungen. So haben es jedenfalls die Stadtverordneten im vergangenen November beschlossen.

Das Stadtplanungs- und Architekturbüro Jahn, Mack & Partner aus Berlin bekam daraufhin von der Stadtverwaltung den Auftrag, eine städtebauliche Vorstudie zur Machbarkeit einer Mehrzweckveranstaltungshalle mit Parkhaus zu erstellen. Die Planer haben darauf drei Varianten erarbeitet, die sie in der vergangenen Woche erstmals im Stadtentwicklungsausschuss vorstellten. Zuvor hatte die Führungsspitze des Rathauses um Bürgermeister André Stahl (Linke) die Varianten zur Kenntnis genommen. Zufrieden damit schienen die Damen und Herren allerdings nicht.

Das mag daran liegen, dass die Vertreterin des Planungsbüros offenbar andere Vorstellungen davon hat, was auf dem Ladeburger Dreieck stehen sollte. Mehrzweckhalle und Parkhaus seien „Großbaukörper, durch deren Funktion städtebauliche Flexibilität stark eingeschränkt“ werde, stellte sie fest. Sie warnte „vor einer hohen Versiegelung“ und einer „hohen städtebaulichen Verdichtung, die eigentlich untypisch ist für Bernau“.

Was alle drei Varianten gemeinsam haben, ist der Standort des Parkhauses. Dieses könnte - mit der geschlossenen Rückfront an der Ladeburger Straße stehen und so gleich als Lärmschutzmaßnahme für das Krankenhausgelände dienen. An der Jahnstraße, so wünscht es sich die Stadt, soll eine durchgängige Bebauung mit Büro-, eventuell auch Wohngebäuden erfolgen, dahinter die Mehrzweckhalle - mit einer Einfahrt von der Ladeburger Chaussee aus. Allerdings hat sich die Planerin erlaubt, bei Variante 3 die Mehrzweckhalle mit 2500 Plätzen zu streichen. Ihr Entwurf sieht nur noch eine Dreifeld-Sporthalle vor, was auf Widerstand bei vielen Stadtverordneten stoßen dürfte. Die Mehrzweckhalle ist neben dem Parkhaus das Gebäude, das am driongendsten benötigt wird.

Erste Untersuchungen zur Organisation des Verkehrs am Ladeburger Dreieck, gehen davon aus, dass die Zufahrt zum Parkhaus über die Ladeburger Chaussee erfolgen könnte. Eine Öffnung der Ladeburger Straße hin zur Jahnstraße wird von den Planern nicht empfohlen. Bei Abstimmungen mit dem Landkreis wurde bereits signalisiert, dass in der Mehrzweckhalle lediglich 18 sogenannte Sonderveranstaltungen (also außerhalb des Baskettball-Spielbetriebes beim SSV Lok Bernau) pro Jahr genehmigt werden könnten. Zusätzlich erforderlich wären auch Schallschutzmaßnahmen zu den beiden Wohngebäuden, die gegenüber des Ärztehauses an der Ladeburger Straße stehen. Eines dieser beiden Häuser befindet sich in Privatbesitz, das zweite gehört der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.