Musik, Tanz und tierischer Spaß

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Am Sonntag waren einmal nicht nur Kattas, Lamas und Ziegen die Publikumsmagnete im Angermünder Tierpark, sondern auch Musiker der Band „The Music Messengers“, kleine Tänzerinnen der Tanzgruppe der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule, die Angermünder Jugendfeuerwehr, Falkner Ralf Rindt mit Uhu Thor, die Dobbiesisters, das Gesangsduo Willy & Co. und viele andere Partner, die das traditionelle Tierparkfest mit gestalteten. Der Tierparkförderverein lädt jedes Jahr am letzten Augustwochenende zu diesem fröhlichen Familienausflug in den Tierpark ein, der von einem bunten Programm umrahmt wird. Es ist neben der MOZ-Osterfete ein Höhepunkt im Tierparkjahr und war in diesem Jahr endlich mal durch sonniges Sommerwetter gekrönt. Das zog viele Gäste aller Generationen an, die hier einen unterhaltsamen Nachmittag erlebten.

Die Märkische Oderzeitung war mit ihrem MOZ-Mobil dabei. In der Zooschule und bei Anett Nowotarski mit ihrem „Gipsbäuchlein“ konnten Kinder basteln und malen. Die Reitpension „Am Wiesengrund“ lud zum Ponyreiten durch das Tierparkgelände, der Mürower Verein HSCUM sorgte mit Bubble-Fußball für viel Gaudi und Schausteller Heinerici verströmte Rummelplatzflair mit Losbude, Büchsenwerfen und Kindereisenbahn. Und wer einmal in den Tierpark kommt, besucht natürlich auch die Kattas, Lamas, Ziegen und Co. (dw)