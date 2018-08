Im Bann harter Gitarrenriffs

Christina Sleziona

Bereits zum sechsten Mal wurde am Sonnabend das „Rock im Hof“ in der Eisenbahnstraße 89 gefeiert. Das Hauptaugenmerk lag auch dieses Jahr wieder einmal auf zahlreichen regionalen Rockbands, die es auf der Bühne elf Stunden lang krachen ließen.

Ob als Poprock-, Hardrock-, Grunge- oder Metalfan: Beim Festival des Vereins Connex Musikforum kam so gut wie jeder begeisterte Anhänger harter Gitarrenriffs auf seine Kosten. Zugegeben, auch die Nachbarn kamen bei den lauten Bässen nicht ungeschoren davon. „Bevor man sich beschwert, geht man lieber selbst hin“, hieß es jedoch gut gelaunt von den Anwohnern Marvin und Daniel, die selbst neugierig auf die Bands waren.

Seit 14 Uhr wurden hier bereits kraftvolle Bässe und Gitarrensolos made in Brandenburg präsentiert. Den frühen Abend leitete der größte Exot, die Leipziger Band „Diametral“ ein, die unter anderem mit Cover von Metallica und Nirvana der Menge einheizte.

Obwohl der Hof bis dato schon gut besucht war, verdichtete sich die Zuschauermenge aber vor allem in den späten Abendstunden. Mit der Band „Mama Saidt“ aus Basdorf wurden nun auch härtere Saiten angeschlagen. Nicht zuletzt die energiegeladene Stimme des Leadsängers Franco machte den Pop- und Hardrock-Sound der dreiköpfigen Band zu einem einschlägigen Erlebnis, bei dem auch Headbanger ihren Spaß hatten.

Er und sein Kollege Benni (Bassgitarre) machen bereits seit über einem Jahrzehnt gemeinsam Musik. Schnell habe man sich auch nach anderen potentiellen Bandmitgliedern umgesehen, berichtet der Leadsänger. Wirklich geklappt habe es aber erst vor einem Jahr mit Schlagzeuger Schamil. Der sich allerdings noch an das Spielen in einer Band gewöhnen musste: „Ich war vorher noch nie in einer Band und ließ mich schnell aus dem Takt bringen“, gesteht er. Von diesen Anfangsschwierigkeiten war am Sonnabend jedoch nichts mehr zu hören. Im Gegenteil, scheint doch die Band sehr zufrieden mit ihrem Auftritt. Besonders stolz ist Leadsänger Franco vor allem auf seine selbst geschriebenen Lieder, die nach und nach immer mehr Cover aus dem Repertoire der Band verbannen. Festivals wie „Rock im Hof“ sind für das Trio dabei gute Gelegenheiten, ihre neuen Texte und Melodien vorzustellen. Dennoch sind zunächst keine weiteren Auftritte mehr geplant. Im Vordergrund stünde jetzt vor allem die Aufnahme ihrer allerersten Platte. Erst dann würde man weitersehen, so der Leadsänger.

Dass sie beim „Rock im Hof“ dabei waren, ist in erster Linie Bodo Heinrich, ehemaliger Vorsitzende und Schatzmeister des Connex-Vereins, zu verdanken. Er ist ständig auf der Suche nach aufsteigenden Jugendbands und holt sie nach Eberswalde. Er genießt die Vielfalt, mit der die Jungtalente Rock leben. Dafür ist er auch schon mal in ganz Deutschland unterwegs.

Im Fokus stehen jedoch weiterhin vor allem regional angesiedelte Musikgruppen, betont Bodo Heinrich. Auch Barnims Rockader pulsiere immer noch, selbst wenn die Region es manchmal zu vergessen scheint, so der aktuelle Vorsitzende Lars Heinrich, der 2017 in die Fußstapfen seines Vaters trat. „Wenn wir es nicht machen, macht es kein anderer“, ist er überzeugt. Aber auch in der Metalszene, die beim „Rock im Hof“ gerade einmal angeschnitten wird, sieht er großes Potential für eine eigene Festivalreihe. Ein „Metal im Hof“ sei für 2019 daher nicht ausgeschlossen.

Mit dem sechsten „Rock im Hof“ sollte aber vor allem eine große Bandbreite an Rockliebhabern angesprochen werden. „Wir fangen schon am frühen Nachmittag an, um auch Familien und ältere Leute anzusprechen“, erzählt der Vorsitzende. Das Konzept ging auch dieses Jahr auf: Obwohl es am Abend besonders voll wurde, waren schon am Nachmittag 400 Besucher vor Ort und boten Singer-Songwriter Jana Wachholz und der Band „Delta Alpha“ ein dankbares Publikum. Den Bands „Schneiders Beste“, „Connex Revival Band“ und „Alright“ konnte noch bis ein Uhr nachts gelauscht werden, ab dann kehrte auch in Eberswalde Nachtruhe ein.