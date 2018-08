Großpackung mit Glückshormonen

Uwe Neugebauer-Wallura

Geldern Bei der Deutschen Meisterschaft der Schützen mit Bögen ohne Visier haben die Starter der SSV PCK Schwedt ihre eigenen hohen Erwartungen sogar noch übertroffen. Mit fünf Gold- und drei Silbermedaillen kehrten sie in der Nacht zu Montag aus Nordrhein-Westfalen zurück.

Wenn es bei diesem Championat zur „Dopingkontrolle“ gekommen wäre, dann hätte man den Schwedter Bogenschützen wohl eine erhöhte Konzentration von Glückshormonen nachweisen können. Mit fünf Meistertiteln und drei Silbermedaillen räumten die visierlosen Schützen der SSV PCK einmal mehr bei einer nationalen Meisterschaft gehörig ab und wurden erfolgreichster Verein des diesjährigen Freiluft-Kräftemessens im Deutschen Bogensportverband.

Lisa Flanz (Damen), Monika Lenz (Ü 50), Andreas Tollkamp (Ü 55), alle mit dem Jagdbogen, Heiko Poppe (Ü 55) mit dem Blankbogen sowie das Jagdbogenteam in der Besetzung Monika Lenz, Jacqueline Fredrich und Uwe Neugebauer-Wallura wurden Meister. Was sich in der Statistik am Ende so toll und undramatisch liest, war aber das Resultat teilweise hochspannender Auseinandersetzungen und Aufholjagden durch die Oderstädter.

Die Dramatik der Entscheidungen wurde insbesondere in den Damenkonkurrenzen sichtbar. Nach der ersten Distanz lagen Lisa Flanz (mit einem Ring vor der Zweitplatzierten) und Monika Lenz (+9) an der Spitze ihrer Konkurrenzen. Jacqueline Fredrich – gehandicapt durch eine sechswöchige Trainingspause – fand sich auf Platz 4 wieder. Nach der zweiten Distanz sahen sich die beiden zunächst Führenden nur noch auf den Plätzen 2 (Lenz) und 3 (Flanz) – Lenz hatte auf der 40-m-Distanz beispielsweise 34 Ringe gegenüber ihrer schärfsten Kontrahentin eingebüßt und lag folglich nun 25 Zähler zurück. Flanz büßte 23 Ringe ein. Was beide Damen dann aber am zweiten Wettkampftag auf den kurzen Entfernungen für eine furiose Aufholjagd zeigten, die mit dem Titel belohnt wurde, war eindrucksvoll. Im Sog von Lisa Flanz (601 Ringe am zweiten Tag) katapultierte sich Jacqueline Fredrich (sogar 625!) auf den Silberrang – der Schwedter Doppelerfolg war perfekt.

Und Monika Lenz krönte ihren Titelgewinn dann sogar noch mit einem neuen nationalen Rekord auf die 20 m entfernten Scheiben von 329 Ringen (von maximal 360 möglichen).

Den beiden Herren, Andreas Tollkamp mit dem Jagd- und Heiko Poppe mit dem Blankbogen, gelang dagegen ein Start-Ziel-Sieg, auch wenn es letztlich noch eng wurde. Tollkamp büßte zwar 13 Zähler auf der kürzesten Distanz ein, aber es blieb am Ende trotzdem noch ein Plus von 13 Ringen. Poppe rettete in der zahlenmäßig größten Konkurrenz (19 Starter) fünf Zähler Vorsprung ins Ziel.

In der Teamwertung wiederholten die Schwedter Jagdbogen-Schützen den Vorjahres-Doppelsieg – Team I lag mit 3348 Ringen deutlich vor Team II (Tollkamp, Flanz, Usadel) – überlegen vor dem TSV Lindenberg (ebenfalls aus Brandenburg).

Ähnlich dramatisch wie bei den Damen verlief der Medaillenkampf für Uwe Neugebauer-Wallura. Als Qualifikationssechster lag er nach 50 m nur auf Platz 5, legte über 40 m den besten Wert seiner Altersklasse nach und kletterte auf den zweiten Rang, den er über 30 m erneut abgab. Auf der letzten Distanz zog er am Dritten vorbei und holte sich etwas überraschend noch Silber. Die Vizemeisterschaft ist seine siebente DM-Podestplatzierung in Folge – eine Serie mit Seltenheitswert.

Ohne eine Einzelmedaille blieben aus SSV-Sicht lediglich Andreas Gdanitz und Marco Usadel als Viertplatzierte. Letzterer trug mit seinem Ergebnis aber zur Silbermedaille im Team bei. Gdanitz hatte vor Wochenfrist sensationell Gold mit dem Recurvebogen gewonnen.