Aufsteiger Ahrensfelde startet mit Niederlage

Ingo Muhme

Ahrensfelde Der Einstand in die Kreisoberliga endete für das Ahrensfelder Reserveteam mit einer verdienten Niederlage und zeigte nach Spielschluss glückliche Gäste. „Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben“, brachte es Schönows Trainer Tobias Robel auf den Punkt, der mit seinem Team sicherlich zu den Aufstiegsfavoriten zählt. Dabei hatte er vor dem Spiel kein so gutes Gefühl. „Mir fehlen sieben Spieler, von denen einige die heutige gute Mannschaft sicherlich noch besser gemacht hätten.“

Die Anfangsminuten präsentierten sich auf beiden Seiten krampfig. Beide Vertretungen scheuten das Risiko. Beim Aufsteiger wurde immer augenscheinlicher, dass sich noch immer im Kreisliga-Modus befand, wo eigene Fehler doch recht einfach korrigiert werden konnten. Was der Partie auch fehlte, war die Intensität eines Orts-Derbys. Doch dafür war Jörn Springer nicht der richtige Referee. Er hielt die Zügel sehr kurz, ließ wenig zu und war in einer sehr fairen Partie mit reichlich Kartenpräsenten unterwegs. Grün-Weiss zeigte gute Ansätze im Konterspiel, agierte dabei aber zu hektisch. Solo-Stürmer Leon Sill spielte zudem sehr glücklos und vor allem zu statisch. So war das 0:0 zur Halbzeit für die Hausherren ein wenig schmeichelhaft, allein schon wegen der sehr guten Chance durch Marcel Richter, die Ahrensfeldes Schlussmann Stoinski mit sehenswerter Parade zu Nichte machte (33.) und dem Lattentreffer durch Lukas Lang (38.).

Mit dem ersten Angriff der Gäste nach Wiederanpfiff erzielte Marcel Richter mit strammem Schuss die nicht unverdiente 1:0-Gästeführung (46.). Grün-Weiss kam besser ins Spiel und auch zu Möglichkeiten, wie der von Sill nach einem Konter (50.). Ein nicht geahndetes Foulspiel und das daraus folgende 0:2 brachte die Gemüter in Wallung und Schiedsrichter Springer auf den Plan. Die Proteste wurden erhört, und der vermeintlich foulende Marcel Richter gab zu, seinem Gegenspieler auf den Fuß getreten zu haben. Springer annullierte den Treffer, zog aber zum Unverständnis der Hausherren die Ampelkarte gegen Christian Gamradt, der wegen unschöner Worte den Platz verlassen musste (51.).

Ahrensfelde schaffte es in der Folge, die Partie wieder offener zu gestalten und Schönow vom eigenen Kasten fernzuhalten. Doch es haperte in Sachen Durchschlagskraft. Genau in dieser Phase nutzt Schönow einen Mangel in der Absprache zwischen Keeper und Abwehrspieler. Stoinski hatte „Torwart“ gerufen und sich in seiner Aktion verschätzt. Rick Roelofs war mit langem Bein im Fünfer zur Stelle und hob die Kugel über Stoinski hinweg zum vielumjubelten 0:2 (61.). Grün-Weiss mühte sich bis zum Schluss erfolglos.

„Es war ein enges Spiel, obwohl wir lange brauchten, um reinzukommen. Die Tore fallen viel zu einfach und bei unseren eigenen Chancen fehlte uns die Gradlinigkeit. Am Ende geht das Ergebnis aber so in Ordnung“, analysierte Ahrensfeldes Coach Daniel Lüß. Tobias Robels neuer Schönower Trainerkollege Frank Müller machte es kurz und bündig: „Es war ein Arbeitssieg. Erste Halbzeit war alles in Ordnung. Nach dem 0:2 kam Ahrensfelde noch mal auf. Wir sind auf jeden Fall glücklich, so in die neue Saison gestartet zu sein.“

Ahrensfelde II: Toni Stoinski – Marcel Riemer, Loris Bethge (12. Marvin Nickel), Robert Herold, Leon Sill (76. Nick Seifert), Francesco Höhne, Andrew Neumann, Eduard Demcenko, Dennis Gärtner, Stephan Sakawitsch, Crhistian Gamradt

Schönow: Enrico Müller – Lukas Lang, Hannes Krüger, Rik Roelofs, Sebastian Gausepohl, Marcel Richter, Samuel Troschke (84. Marcus Croonenbrock), Justin Aerts (78. Florian Oertel), Philip Redemann, Oliver Höft, Kay Mieske