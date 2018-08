In ungewohnter Aufstellung

Wilfried Hohmann

Müllrose Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland sind aus dem Landespokal-Wettbewerb ausgeschieden. Sie unterlagen in der heimischen Schlaubetalhalle dem favorisierten Brandenburgligisten Lok Rangdorf mit 22:31 (16:11).

Die Frauen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben ihr Spiel in der ersten Pokal-Runde des Handballverbandes Brandenburg zu Hause gegen den SV Lok Rangsdorf mit 22:31 verloren. In einem bis zur 25. Minute ausgeglichenen Spiel (10:11) konnte das Team von Ute Wagner und Matthias Gliese den Gästen aus der Brandenburgliga Paroli bieten. Danach wurde Rangsdorf jedoch seiner Favoritenrolle gerecht und konnte einen ungefährdeten Sieg einfahren.

Bereits vor der Begegnung in Müllrose war klar, dass es ein ganz schwieriges Spiel werden würde. Die HSG konnte aus diversen Gründen nur mit sieben Feldspielern und zwei Torhütern antreten. Somit fehlten der Mannschaft insgesamt sieben Spielerinnen. Davon betroffen war fast der ganze Rückraum, so dass einige Außenspielerinnen auf ungewohnten Positionen spielen mussten.

Dennoch verlief sich die Mannschaft vor der Partie nicht in Ausreden, sondern gab sich kämpferisch. Es sollte dem Gegner so schwer wie möglich gemacht und alles versucht werden. Der Start der Schlaubetalerinnen verlief optimal. Zwar konnte Rangsdorf mit 1:0 in Führung gehen, doch danach dominierten die Abwehrreihen beziehungsweise die Fehler beider Mannschaften das Geschehen. Das konnten die Müllroserinnen besser für sich nutzen. In der zwölften Spielminute setzten sich die Schlaubetalerinnen sogar auf 4:2 ab.

In den folgenden Minuten der ersten Halbzeit gestaltete sich ein ausgeglichenes Spiel. Rangsdorf glich zum 4:4 aus. Anschließend konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen.

In der 20. Minute nahm die HSG ihre Auszeit, da die Spielerinnen aufgrund der fehlenden Wechselmöglichkeiten eine Verschnaufpause brauchten. Bis zur 25. Minute blieb die Partie spannend. Danach machte sich der Kräfteverschleiß bei den Gastgeberinnen bemerkbar. Rangsdorf gelang es durch Konter schnelle und einfache Tore zu erzielen und setzte sich bis zur Ende der ersten Halbzeit auf 16:11 ab.

In der Halbzeitpause waren die Trainer voll des Lobes für die HSG-Mannschaft. Alle Spielerinnen hatten ihr Bestes auf den teilweise ungewohnten Positionen gegeben. Sie warnten aber auch davor, dass es nochmal schwere 30 Minuten werden würden.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs taten sich die Müllroserinnen im Angriff schwer. Schnell konnten sich die Gäste dadurch weiter auf 23:11 absetzen. Die HSG konnte in diesem Zeitraum nicht viel dagegenhalten. Konditionell war die Mannschaft platt, was sich deutlich im Rücklaufverhalten und unkonzentrierten Torwürfen und Zuspielen zeigte. Zusätzlich kassierte Viktoria Lampe in dieser Zeit eine berechtigte Rote Karte, wodurch keine Wechselmöglichkeit mehr für das Team bestand. Erst in der 39. Minute gelang ein Treffer zum 12:23. Damit war die Partie gelaufen und Rangsdorf verwaltete nur noch den Vorsprung.

Die HSG-Mädels fanden wieder zu ihrem Spiel zurück. Durch Zuspiele an den Kreis und das Ausnutzen der Freiräume in der Abwehr des Gegners kam Schlaubetal wieder zu schönen Toren. Mitten in der zweiten Halbzeit nahm die HSG ihre Auszeit, um Kräfte zu sammeln. Die HSG-Frauen gaben sich trotz des hohen Rückstandes nicht auf und konnten den Abstand mit neun Toren noch in erträglichen Grenzen halten.

Es war trotz der Roten Karte ein sehr faires Spiel. Beste Werferin bei den Schlaubetalerinnen war Jasmin Henkelmann mit acht Toren.

HSG Schlaubetal: Marianne Schulz, Melanie Dahms (beide im Tor), Lea-Sue Panzer (4/1), Viktoria Lampe, Carolin Eisermann (2), Lysianne Kersten (4/2), Jasmin Henkelmann (8/1), Jenny Hale, Anika Weber (4) – Trainer: Ute Wagner, Matthias Gliese

Schiedsrichter: Kai Argewalt Trebbin), Maik Beifuß (Hennickendorf) – Zeitstrafen: HSG Schlaubetal-Odervorland 3, SV Lok Rangsdorf 1 – Siebenmeter: HSG Schlaubetal-Odervorland 4/6, SV Lok Rangsdorf 5/5 – Zuschauer: 25