Wandlitzer Aufholjagd nicht erfolgreich

Von Ernst Lieske und Britta Gallrein

Joachimsthal Die Generalproben gegen Sachsenhausen und Zepernick gingen für das Fußball-Landesklasseteam vom FSV Schorfheide Joachimsthal verloren. Doch die Premiere war erfolgreich. Ausgerechnet im Barnim-Derby gegen Eintracht Wandlitz setzten sich die Oberbarnimer mit 3:2 durch.

Am Ende wurde die Aufholjagd der Wandlitzer, die sich nach einem 0:3-Rückstand wieder auf 2:3 herankämpften, nicht belohnt. „Es hat dann am Ende einfach nicht gereicht“, konstatiert der neue Wandlitzer Coach Matthias Händler, der sich für sein erstes Spiel an der Seitenlinie der Wandlitzer Herren wohl auch ein anderes Ende gewünscht hätte.

Das Spiel begann für die Joachimsthaler nach Maß, denn schon nach acht Minuten Spielzeit erzielte Kenny Seidel nach Pass von Benjamin Ehrlich aus spitzem Winkel das 1:0. Nur zwei Minuten später gar das 2:0. Moritz Fedder, schön von Sebastian Temma in Szene gesetzt, erzielte sein erstes Tor in einem Pflichtspiel. Beiden Toren waren Fehler im Wandlitzer Spielaufbau vorausgegangen. „Die Tore sind nach individuellen Fehlern erfolgt, die einfach nicht passieren dürfen“, ärgert sich Wandlitz-Coach Matthias Händler.

Erst nach gut einer Viertelstunde Spielzeit kamen die Gäste aus Wandlitz besser ins Spiel. Doch Pascal Sorgatz mit seinen Freistößen und Norman Gest mit einem Flachschuss verfehlten das Tor nur knapp.

Das Spiel war ab Mitte der ersten Halbzeit intensiv mit Chancen auf beiden Seiten. Moritz Fedder und Sebastian Temma scheiterten am Wandlitzer Torwart Harald Hübner, und auf der Gegenseite konnte sich der Joachimsthaler Torwart Fabian Schröder bei einem Schuss von Pascal Sorgatz auszeichnen. Kurz vor der Pause klärte der Joachimsthaler Christian Lorenz im letztem Moment vor Kenneth Sesselmann.

Gleich nach dem Wiederbeginn eine Riesengelegenheit für Wandlitz, aber Norman Gest konnte seinen Kopfball nach Flanke von Dennis Plaumann nicht im Tor unterbringen. Effektiver war Joachimsthal. Moritz Fedder verwandelte einen direkten Freistoß aus 20 Metern zum 3:0. Eine Vorentscheidung – das Spiel schien gelaufen zu sein.

Doch von wegen: Nur zwei Minuten später war Wandlitz zurück. Pascal Sorgast wurde im Strafraum gefoult. Schiedsrichter Dirk Hannemann zeigte sofort auf den Punkt. Der Gefoulte trat selber an und verwandelte sicher zum 3:1(52.). Nach einer Stunde Spielzeit gelang den Wandlitzern sogar der Anschlusstreffer zum 3:2. Von Dennis Plaumann bedient, war erneut Pascal Sorgatz der Torschütze. „Pascal hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobt Trainer Händler den Doppel-Torschützen.

Wandlitz versuchte in den letzten Minuten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr der Joachimsthaler stand gut. Man merkte: Die Schorfheider wollten unbedingt diesen Dreier mitnehmen. Und das gelang. Trotz guter Gelegenheiten für die Gäste blieb es bis zum Schlusspfiff beim knappen Vorsprung.

„Ein verdienter Sieg“, findet Joachimsthals Trainer Sven von Pruschak. „Keine Frage, wir hätten eigentlich frühzeitig alles klar machen können, kamen dann in der zweiten Halbzeit noch unnötig in die Bredouille.“ Sein Gegenüber Matthias Händler ist trotz der Niederlage nicht unzufrieden. „Wir haben versucht, weiter Druck zu machen, aber am Ende hat es nicht gereicht. Joachimsthal war effektiver“, sagt der Trainer, der am Sonnabend im Heimspiel die aufstiegsambitionierte Mannschaft von Fortuna Glienicke erwartet.

Joachimsthal: Fabian Schröder – Aandreas Melchert, Christian Lorenz (56. Dennes Giernoth), René Runge, Sven Musolf, Benjamin Ehrlich, Dennis Witthun, Niclas Philip Zameit, Kenny Seidel, Sebastian Temma (83. Höhr), Moritz Fedder (79. Jeffrey Temma)

Wandlitz: Harald Hübner – Steffen Philipp Henning, Johannes Pietschke, Norman Gest (77. Jan Großer), Dennis Plaumann, Ron Krugge (53. Sebastian Huger), Pascal Sorgast, Kenneth Sesselmann (54. Daniel Langrock), Nico Rücker, Niklas Bärmig, Pascal Boß