Stolperfallen auf dem Weg zu Onkel Toms Hütte

Fürstenwalde (MOZ) Recycling rauf, Recycling wieder runter – tausende Euro hat die missglückte Sanierung des Weges nach Onkel Toms Hütte verschlungen. Die Stadt möchte ihn nach wie vor befestigen. Ob dafür Fördergeld fließt, entscheidet der Status des Wegs. Doch darüber gibt es bei Stadt und Kreis unterschiedliche Auffassungen.

„Bin ich hier noch richtig?“ Diese Frage stellen sich viele Ausflügler, wenn sie auf der etwa zwei Kilometer langen Holperpiste in Richtung Onkel Toms Hütte unterwegs sind. Tiefer und tiefer führt der Weg in den Wald. Wer durchhält, wird am Ende belohnt. Zum Beispiel mit eiskaltem Sommer-Kaffee, selbstgemachter Zitronenlimonade, Softeis und Eierkuchen.

Irina Galusin serviert die Köstlichkeiten zwischen blühendem Oleander, Palmen und Jagdtrophäen. Im Mai eröffnete die 33-Jährige ihr Saison-Café im früheren Forsthaus Miegul, in dem sich Ausflügler schon vor gut 100 Jahren zum Kaffeetrinken trafen. Im September 2017 zog die gelernte Friseurin mit Ehemann Wladimir und drei Söhnen von der lauten Trebuser Straße in die Ruhe des Waldes. Schnell reifte der Entschluss, dass seit Jahren leer stehende Café zu beleben. Wladimir Galusin, gelernter Tischler, baute seiner Frau einen Tresen. Und nun wartet Irina Galusin an Wochenenden auf Kundschaft.

„Ein Wermutstropfen ist der Zustand den einzigen befahrbaren Weg zum Objekt. Immer wieder beschweren sich Gäste darüber“, bemerkte die Gastronomin jedoch schnell. Darum schrieb das Paar am 13. Juni einen Brief an Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph. Die Bitte lautet, die Zuwegung in einen „akzeptablen, ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen“. Am Ende des Schreibens an den neuen Bürgermeister heißt es: „Im Wahlkampf haben Sie versprochen: Fürstenwalde kann das besser! Wir nehmen Sie beim Wort.“

Die Antwort aus dem Rathaus traf im Juli ein. „Nach unserer Auffassung ist der o.g. Weg kein öffentlicher Waldweg, sondern ein Weg, den Anlieger nutzen können“, heißt es da. Der Status werde aktuell zwischen Stadt und Kreis geklärt. „Wir können Ihnen nur übergangsweise empfehlen, dass Ihr Vermieter mit der Stadt einen Wegepflegevertrag abschließt und dass dieser dann die Instandsetzung auf seine Kosten für Sie übernimmt.“

In den Ohren von Werner Borkowski dürfte das wie Hohn klingen. Er ist Eigentümer von Onkel Toms Hütte und hatte den Weg, der zum Stadtforst gehört, 2015 auf fast zwei Kilometern saniert, um seinen Mietern die Zufahrt zu erleichtern. Dafür hatte die Firma Kiesewetter rund 630 Tonnen Recycling-Material geliefert, das laut Zertifikat unbedenklich sein sollte. Nach mehreren Gutachten, die zum Ergebnis kamen, dass das Material nicht der geforderten Klassifizierung Z0 entspricht, entschied das Landgericht Frankfurt Oder 2017, dass Borkowski das Material ausbauen lassen muss. Das geschah weitestgehend. „Es liegt noch auf wenigen Quadratmetern Material, das raus muss“, nennt Stadtforstdirektor Thomas Weber den aktuellen Stand.

Und dann? Weber möchte den Weg nach wie vor befestigen lassen – das hatte er schon vor Borkowskis nicht mit ihm abgesprochenen Eigeninitiative vor. Damals lag ihm sogar schon die Bewilligung von EU-Fördergeld vor. 80 Prozent der Kosten, maximal jedoch 50 000 Euro, beträgt der Zuschuss. Aufgrund des Gerichtsprozesses musste Weber zurückziehen. Nun gestaltet sich das Verfahren schwieriger.

Zwischen Stadt und Kreis herrscht Unstimmigkeiten über den Status des Weges. „Unserer Auffassung nach ist es ein Waldweg und dafür gibt es Förderung“, erklärt Weber. Für eine „sonstige öffentliche Straße“ gibt es diese nicht – in die Kategorie müsse der Weg aber nach Auffassung des Kreises gehören, teilt Thomas Driebusch, Sachgebietsleiter der Unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde, mit. Die Einteilung obliegt dem Träger der Straßenbaulast, in diesem Falle also der Stadt Fürstenwalde.

Noch ist die Frage nicht geklärt. Weber hofft auf eine Entscheidung im Herbst. „Wir haben schon viel Zeit verloren“, sagt er. „Eigentlich wollten wir mit der Oberförsterei Hangelsberg ein großes Waldgebiet bis nach Kienbaum erschließen, damit die Feuerwehr schnell reinkommt“, erklärt er. Doch da das Geld für den Weg bereitliegen müsse, könne es nicht an anderer Stelle ausgegeben werden.

Für Irina Galusin, ihre Gäste und die anderen Mieter des historischen Gebäudes ist also weiter unklar, ob die Zufahrt in nächster Zeit geglättet wird. Werner Borkowski wollte sich nicht öffentlich dazu äußern. „Der Weg hat für genug Unruhe gesorgt“, sagt seine Tochter, Annika Borkowski, die das Objekt Onkel Toms Hütte mit vier Wohnungen und Café vermarktet. Nachdem der Landkreis es ablehnte, dass sie das leer stehende Lokal zur Wohnung umfunktionieren darf, ist sie froh, dass sie endlich einen Betreiber gefunden hat.