Tagesmütter werden vielerorts gesucht

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Betreuungsplätze für Kinder in Berlinnähe sind meistens Mangelware – und trotzdem haben Tagesmütter, die eine Alternative zu Kindertagesstätten bieten, oft zu kämpfen. Die Auslastung ist je nach Kommune unterschiedlich hoch.

„In Woltersdorf gibt es zu wenige Kindertagespflegepersonen.“ Der Bedarf und die Nachfrage seien jedoch sehr groß – so steht es seit einigen Monaten auf der Internetseite der Gemeinde. Wie die genannte Förderung konkret aussieht, plane gerade der Landkreis Oder-Spree, so die Amtsleiterin für Soziale Dienste, Jenny Loponen. Auf Grund des fehlenden Schulhorts seien drei bis vier weitere Tagespflegepersonen wünschenswert. Auch die aktuell laufende Kitabedarfsplanung für den Landkreis Oder-Spree sagt für Woltersdorf einen erhöhten Bedarf an Pflegeplätzen

in den nächsten fünf Jahren voraus.

Am Ende der Ausschreibung wird der Kontakt zur einzigen Tagesmutter aus Woltersdorf angeboten. „Bei mir hat sich noch keiner gemeldet. Aber eine bessere Vernetzung mit der Gemeinde finde ich gut“, sagt Birgit Kohlmorgen, die einzige Tagesmutter.

Seit zwölf Jahren arbeitet die gelernte Erzieherin als Tagesmutter. War sie zuerst in einer Kita tätig, baute sie nach dem Berufswechsel das Untergeschoss ihres Hauses in eine Wohnung zur Tagespflege um. Über Mundpropaganda verbreitete sich schnell die Nachricht unter den Eltern. Bis heute betreut sie fünf Tage die Woche Null- bis Dreijährige.

„Ich habe nichts gegen die Institution Kita“, sagt Birgit Kohlmorgen. Nur fehle in vielen Einrichtungen Personal, weswegen der Betreuungsschlüssel nicht optimal sei. „Als Pflegemutter bin ich mein eigener Herr und Knecht“, erklärt die 57-Jährige. Einerseits kann sie zu Hause selbst über ihren Tagesablauf, das pädagogische Konzept und Sachen wie Spielzeug oder Verpflegung bestimmen. Andererseits bleibt auch die Büroarbeit und das Putzen an der Selbstständigen hängen. „Meine Belohnung ist, wenn die Kinder gerne zu mir kommen“, sagt Kohlmorgen. Denn Reich werde man nicht mit dem Beruf.

Dreizehn Kindertagespflegestellen zählt die Seite vom Kreis-Jugendamt für Schöneiche auf. Gundula Höwing leitet seit 13 Jahren eine davon. „Momentan ist flaute“, sagt sie. Zwei Kinder seien bei ihr wieder „rausgezogen“ worden, da Kita-Plätze frei wurden. Die Eltern hatten sich dort auf eine Warteliste setzen lassen. Zurzeit betreut sie drei Kinder – von ehemals fünf. Sie frage sich, wo die Schöneicher Kinder seien. Zu den Kitas gebe es keinen Kontakt. „Aber ich kooperiere mit fünf anderen Tagesmüttern“, erzählt Höwing. Wie Birgit Kohlmorgen moniert auch sie die fehlende Verständigung mit der Gemeinde. 2014 gab es den letzten Runden Tisch mit dem damaligen Bürgermeister, den Kitaleitungen und Tagesmüttern – seitdem herrsche ein „separates Nebeneinander“. Und Gundula Höwing wünscht sich einen besseren Informationsfluss: „Viele Eltern wissen nicht, dass es uns gibt.“

In Erkner gab es Spinat zum Mittagessen. Danach bringt Cindy Peter ihre Schützlinge gegen zwölf Uhr ins Bett: Mittagsschlaf. Auch sie war ursprünglich Erzieherin und betreut nun seit sieben Jahren selbstständig Kinder. „In Erkner ist der Betreuungsbedarf ungebrochen hoch“, sagt die 43-Jährige. Schön wäre es, wenn der Landkreis noch sieben weitere Tagesmütter zulassen würde. „Wir haben Eltern-Anfragen bis 2020.“ Schon öfters haben schwangere Frauen in ihrer Tür gestanden und sich bei Cindy Peter auf die Warteliste setzen lassen. „Das ist schon bitter“, sagt sie.

Nach dem Mittagsschlaf geht es mit dem quietschroten Feuerwehrauto in den Rathauspark zum Spielen. Der ausgebildete Therapiehund Nelly darf dabei nicht fehlen. Kleine Kinder und ein Hund – passt das?, fragte sich CindyPeter am Anfang. Doch der Ansatz von ihrer Kollegin Katrin Herrmann konnte sie schnell überzeugen: „Die Kinder werden sanfter und vorsichtiger im Umgang miteinander.“ Mit ihrer Kollegin gehen Peter und die Pflegekinder täglich nach draußen. Sie lässt die Kinder auch mal im Matsch spielen oder sich gegenseitig anmalen. „Wir sind gerne in Erkner“, sagt Peter.

Mit der Kita „Eichhörnchen“ kooperiert die Tagesmutter; schaut, ob sie Kinder auf freie Kita-Plätze abgeben kann. Zudem ist Peter Mitglied im Verein „Steppke e.V.“, aus Grünheide. Die Interessenvertretung für Tagesmütter organisiert Treffen zum beruflichen Austausch, bietet Weiterbildungen an und schaut, wo es noch freie Pflege-Plätze gibt.

Insgesamt gesehen, ist die Auslastung von Tagesmüttern in berlinnahen Gemeinden verschieden. Eindeutig scheint der hohe Bedarf an Kindertagespflegeplätzen für die nächsten Jahre zu sein – der Speckgürtel wächst.