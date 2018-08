Kräftemessen der aufgemotzten Alten

Genau hingeschaut: Zuschauerinteresse an alten Traktoren. © Foto: Stefan Csevi

Camping mit Wartburg: So sind die DDR-Bürger früher bis zum Balaton oder ans Schwarze Meer gefahren. © Foto: Daniela Windolff

Volldampf mit 90 PS: Das Traktorpulling, ein Kräftemessen der alten Landmaschinen, war ein Zuschauermagnet bei den ersten Oder-Wiesen-Days in Schwedt. Die Oldtimer- und Technikschau fand zum ersten Mal auf dem BMX-Gelände am Heinersdorfer Damm statt. © Foto: Stefan Csevi

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Die ersten Oder-Wiesen-Days in Schwedt wurden am Wochenende zum Besuchermagneten für hunderte begeisterte Fans historischer Fahrzeugtechnik aus ganz Brandenburg. Die Oldtimershow zog zum ersten Mal von Berkholz nach Schwedt und präsentierte auch alte Landtechnik.

Aufgemotzte Wartburgs, Barkas und Trabis, ein liebevoll restaurierter Ford von 1931, glänzend polierte Simsons, Schwalben und andere Zweiräder, mit denen einst die Landjugend von Dorfdisko zu Dorfdisko sauste und Mädchen beeindruckte, ein Tempo-Dreirad Baujahr 1941, Traktoren, die gerade aus der FDJ-Erntekampagne angerollt kommen und betagte Bulldogs aus der Pionierzeit der maschinisierten Landtechnik – so viel Fahrzeuggeschichte zauberte Glanz in die Augen der Besucher, die am Wochenende zum großen Oldtimertreffen nach Schwedt gekommen sind.

Das BMX-Gelände am Heinersdorfer Damm war erstmals Schauplatz für das Treffen der Technikveteranen, weil der bisherige Standort in Berkholz-Meyenburg nicht mehr ausreichte. Die Schar der Sammler, Aussteller und Besucher wächst von Jahr zu Jahr. Sie kommen aus ganz Bran-­denburg und auch aus Polen.

Robert Kraus reiste aus Potsdam an, zwar als Besucher, aber dennoch stilsicher im Trabant, mit Dachgepäckträger für den Koffer und umhäkelter Klopapierrolle auf der Hutablage. „Wir sind damit früher bis zum Balaton gefahren, pannenfrei“, strahlt er und fachsimpelt mit anderen Gleichgesinnten über Zweitaktmotoren, Gemisch und Reiseerinnerungen. Die Gemeinschaft in der großen Familie der Oldtimerfans macht den Reiz solcher Veranstaltungen aus, wo sich Fremde ganz selbstverständlich duzen, mit großen Augen staunen und fachsimpeln.

Helmut Matz ist deshalb mit Sohn Henry sogar aus Güntersdorf bei Beeskow nach Schwedt gekommen. „Ich habe bei einem Oldtimertreffen im Oderbruch den Flyer für diese Veranstaltung gesehen und war sofort neugierig, vor allem auf die alten Traktoren und Bulldogs. Das ist hier einmalig und wunderschön! Ich bin total begeistert“, schwärmt Helmut Matz, der selbst aus der Landwirtschaft kommt und einst auf einem 36er Famolus auf der LPG Traktorfahren gelernt hat. Zuletzt fuhr er einen modernen John Deere mit 220 PS. Sohn Henry ist genauso technikbegeistert wie sein Vater, hat er doch schon als Kind bei seinem Papa mit im Trecker gesessen.

Der 17-jährige Dennis Schmidt aus Groß Pinnow konnte sogar beim Treffen selbst einen Traktor lenken. Er war der Jüngste, der beim spektakulären Traktorpulling, ein Kräftemessen der PS-Motoren, die einen schweren Kastenanhänger auf einer Testbahn so weit wie möglich ziehen sollten. Dennis fuhr den Traktor ZT 300 seines Vaters und schaffte mit den 90 PS über 30 Meter. Vater Dieter Schmidt ist Mitglied der Treckerfreunde Kunow, die hier zahlreich vertreten waren. Das Kräftemessen der Traktoren und das Simson-Beschleunigungsrennen waren die Höhepunkte und Gaudi für die ganze Familie beim ersten Schwedter Oldtimertreffen, das Bernd Winkler unterhaltsam und spannend wie ein Formel-Eins-Rennen moderierte.

Und drumherum hatten die Kinder Spaß auf dem Riesentrampolin und der Hüpfburg, gab es Essen und Trinken und natürlich viel zu sehen bei der Schau der schönsten Alten. Beim Ersatzteilemarkt konnten Hobbyschrauber und Autobastler stöbern, kaufen oder tauschen, was sonst in keinem Automarkt mehr zu finden. ist.