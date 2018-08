Machtlose Landesregierung beklagt

Marco Marschall

Eberswalde In der Zoogaststätte wurden am Freitag 20 Jahre Oberbarnimschulen gefeiert. Eingeladen waren vor allem Förderer der privaten Bildungseinrichtung, unter anderem aus Stadt und Landkreis. Am 1. August 1998 kam die Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur Errichtung und Betreibung der Oberbarnimschule als Kaufmännische Berufsschule. Erst 2008 kamen das Berufliche Gymnasium und die Oberbarnim-Oberschule hinzu. Wie Daniela Salzmann vom Berufsbildungsverein Eberswalde berichtete, mussten Genehmigungen oft erkämpft werden. Die für die Oberschule und das Gymnasium sei damals so kurzfristig erteilt worden, dass das Schuljahr an der Oberschule mit nur vier, das am Gymnasium sogar nur mit einem Schüler begann. Die Verunsicherung der Eltern war groß. Erst im Laufe des Jahres kamen weitere Schüler hinzu.

Aktuell beschäftigt auch die Privatschule die Personalsituation. „Auch wir spüren den akuten Lehrermangel und die Sogwirkung Berlins“, sagte Daniela Salzmann in ihrer Rede. Ihre Kollegin, Campusleiterin Annett Drechsler, thematisierte nicht nur Probleme, sondern übte auch deutlich Kritik. Dass Brandenburg bei der Bildung nur auf dem 14. Platz, hinter Berlin, steht, sei ein erschreckendes und deprimierendes Ergebnis. „Was kann ein Schulcampus ausrichten, wenn eine gesamte Landesregierung schon seit Jahren machtlos scheint“, sagte sie in ihrer Ansprache.

Was die eigene Einrichtung betrifft, zeigten sich sowohl Annett Drechsler als auch Daniela Salzmann stolz aufs Erreichte. „In den vergangenen Jahren haben wir keinen Schüler ohne Perspektive entlassen“, so Drechsler über die private Lehreinrichtung, für die natürlich auch Schulgeld gezahlt werden muss. Laut Internetseite der Schule beträgt das sowohl im Bereich Oberschule als auch beim Gymnasium 150 Euro pro Monat. „Zu keinem Zeitpunkt wollten wir eine elitäre Schule sein“, machte Daniela Salzmann deutlich.

Ausschlaggebend für die Qualität des Unterrichts sei vor allem die Klassenstärke von 16 Schülern. Laut Annett Drechsler: ein hervorragendes Arbeiten. Und so empfinden es offenbar auch die Schüler. „Ich wollte selbst auf eine Privatschule gehen. In den kleinen Klassen kann jeder Schüler individuell gefördert werden“, verrät die 14-jährige Alina der Märkischen Oderzeitung, bevor sie mit der schuleigenen Tanzgruppe Step Off Dancers ihren Auftritt in der Zoogaststätte hat. (mm)