Super Storchen-Jahr trotz Trockenheit

Im Duo: In Neu Zittau warteten zwei Störche auf einem Hausdach in der Geschwister-Scholl-Straße auf den Abflug. © Foto: Anke Beißer

Sammelpunkt auf dem abgemähten Feld: Mitte August hatten sich massenhaft Störche an der Landstraße bei Heinersdorf in Richtung Tempelberg getroffen und gemeinsam ihre Futter-Reseserven für den Abflug nach Afrika aufgefüllt. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Heinersdorf (MOZ) Über Monate waren sie die Attraktion in den Dörfern: die Störche. Auch wenn die Nester jetzt schon wieder verwaist sind, sprechen Fachleute und Anwohner von einem Super-Jahr mit viel Nachwuchs. Ein Jungstorch wurde am Sonnabend in Heinersdorf noch gerettet.

Während die Jungstörche in der Region schon seit zwei Wochen weg sind und die letzten Altstörche sich am Wochenende auf den Weg in ihr Winterquartier nach Afrika gemacht haben, kam Holger Westenberger, Storchenbeauftragter des Altkreises Fürstenwalde, am Sonnabendvormittag in Heinersdorf noch zu einem Rettungseinsatz. Ein Jungstorch war am Dienstag vom Dach des Wohnblocks am Ahornring auf das Grundstück von Dieter Dobrindt gefallen. Er flog gegen mehrere Mauern, auch am Kulturhaus. Der Heinersdorfer holte ihn zurück auf sein Grundstück, gab ihm Fisch. In den Beeten fand er weitere Nahrung. „Der ist ganz zutraulich, lief abends in den Stall zum Schlafen“, berichtet Dieter Dobrindt.

Doch wohin mit dem Tier? Der Heinersdorfer wandte sich über die Behlendorfer Familie Zehe, die bei der Aufzucht von vier Jungtieren mit nur noch einem Elternteil viel Hilfe von Anglern durch Fischspenden bekam, an den Storchenbeauftragten. Der Rauener (51) hat die Adebare seit Jahren im Blick, besucht die Nester, redet mit Anwohnern und gibt die Zahlen und Fakten an das Land weiter. Westenberger versorgte nun den Nachzügler mehrfach mit Gratis-Fisch der Fischerei Groß Schauen. Er entschloss sich, ihn einzufangen, da der Vogel wegen der Größe (70 Zentimeter) und des Gewichts (zwei statt notwendige vier Kilogramm) zu klein war, um nach Afrika zu fliegen.

„Es könnte einer von Tempelbergs vier Jungstörchen sein, der die Abreise verpasst hat.“ Das Einfangen gelang mit beherztem Griff. Schnell setzte er ihn in einen mit Decke ausgekleideten Wäschekorb mit Deckel. Der Jungstorch setzte sich ohne Gezeter hin, ließ sich in den Kofferraum von Westenbergers Auto verladen. Der fuhr ihn am Sonnabend gut 200 Kilometer nach Loburg nahe Magdeburg zur Auffangstation. „Er wird dort weiter aufgepäppelt, macht aber einen sehr gesunden Eindruck“, berichtete Westenberger. Im Storchenhof wolle man versuchen, den Jungvogel im September, beim Abflug der Schwarzstörche, auszuwildern. Alternativ überwintere er in Loburg.

Solch ein glückliches Ende macht Holger Westenberger froh. 2018 bezeichnet er als Super-Storchen-Jahr. Besonders in der Mitte des Altkreises habe es viel Nachwuchs gegeben. Heinersdorf mit fünf Jungen sei Spitzenreiter gewesen, aber auch in Wilmersdorf habe es vier Jungtiere gegeben. Das Doppelte der Vorjahre. Das könne am guten Wetter im Frühjahr gelegen haben. Daraufhin wurden viele Eier ausgebrütet und die Aufzucht habe trotz Trockenheit gut geklappt. Auch das vorgezogene Abernten der Felder habe dazu beigetragen, dass die Jungtiere im Wachstum ausreichend Nahrung fanden.

Dass sich Sommerwetter günstig ausgewirkt habe, erzählt auch Lutz Ittermann, der Artenschutzbeauftragte des Landkreises. „Der Regen der Vorjahre hatte im Nest oft zum Tod der Jungen geführt. Sie starben an Unterkühlung und Schimmelpilzinfektionen, die das Immunsystem angriffen. Das fiel dieses Jahr aus.“

Froh ist man auch im Amt Spreenhagen über die diesjährigen Störche. Das Paar gegenüber der Verwaltung, seit Jahren „Cindy & Bert“ genannt, zog drei Jungtiere auf. Im Vorjahr gab es nur eines. „Alle sind prächtig gewachsen und schon weg“, hieß es aus dem Amt. In Diensdorf-Radlow wurde auf dem Storchenturm ein Adebar groß, die gleiche Zahl steht an der Storchentafel in Demnitz. Keinen Nachwuchs gab es dagegen in Biegen und Pillgram. „Bei uns kam das Paar erst spät, sie trug einen grünen Ring, stammte also aus Polen. Kinder gab es keine. Wir hoffen, dass klappt nächstes Jahr“, erzählt Jürgen Hinze mit Blick auf sein Nest in der Briesener Privatstraße.

Droht künftig Platzmangel wegen zu viel Storchnachwuchs? Holger Westenberger verneint. Es gebe genügend Nester in der Region. „Er wird erst in fünf Jahren geschlechtsreif. Außerdem überleben 70 Prozent der Jungstörche ihr erstes Jahr gar nicht, sterben bei der Reise in den Süden bei Freileitungs-Unfällen oder werden vom Fuchs geholt.“