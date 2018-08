Im Kremser zum Denkmaltag

Oliver Schwers

Landin (MOZ) Eine eigene Medaille soll Landin bekommen. Das geschichtsträchtige Dorf, in dem 1250 per Vertrag die Geburtsstunde der vereinigten Uckermark besiegelt wurde, ist in diesem Jahr Ausrichter der kreisweiten Eröffnung des Tages des offenen Denkmals am 9. September. Und da soll eine Medaille an die Zeit der frühen Münzprägungen in der Region erinnern und gleichzeitig ein Souvenir für Gäste darstellen.

Nicht umsonst wollen die Landiner auf ihr Dorf aufmerksam machen, haben sie doch schon im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Entwicklungsperspektiven gezeigt. Dazu gehört die Bewahrung von Denkmalen. Landin besitzt zwei Kirchen (Hohenlandin und Niederlandin), die Reste einer alten Wehrbefestigung, eine malerische Schlossruine, alte Bauernhöfe und sogar noch eine Mühle. Selbst Speicher und historische Stallanlagen ergänzen das Ensemble zu rettender Gebäude aus der Vergangenheit. Und auch der leerstehende Bahnhof darf dabei nicht vergessen werden.

An etlichen Stationen sollen die Besucher Erläuterungen zu den ausgesuchten Objekten erhalten. In diesem Jahr bezieht sich das Motto „Entdecken, was uns verbindet” speziell auf das europäische Kulturerbejahr 2018.

Um 9.15 Uhr beginnt das Programm in der Kirche von Niederlandin mit einer Andacht von Pfarrer Gunter Ehrlich. Um 10 Uhr wollen Landrätin Karina Dörk, Amtsdirektor Detlef Krause und Edelgard Frischmuth vom Dorfverein den Tag des offenen Denkmals offiziell starten. Gleichzeitig machen überall in der gesamten Uckermark Eigentümer und Nutzer von historischen Gebäuden, technischen Bauwerken, Parkanlagen und anderen schützenswerten Objekten die Türen auf. Sinn ist es, auch einmal einen anderen Blick in ansonsten nicht so publikumswirksame Denkmale zu bekommen.

Mit dem Kremser lassen die Landiner ihre Gäste zu vier markanten Objekten kutschieren. Auch zu Fuß sind Führungen geplant. Geschichtsinteressierte Gäste erwartet ein historisches Kaffeezelt. Die Angermünder Mosterei Klimmek demonstriert vor Ort ein Schaumosten und verarbeitet die mitgebrachten Äpfel.

Außerdem soll es einen Trödelmarkt geben. Interessenten können sich bei Edelgard Frischmuth unter der Nummer 033335 31967 oder 0173 7058373 mit Kitsch, Kunst und Raritäten bis zum 6. September anmelden.