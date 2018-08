Antifaschisten laden zur Gedenkfeier

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Kreisverband Märkisch-Oderland der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten lädt am 9. September zu 10 Uhr zur Gedenkveranstaltung am Tag der Opfer des Faschismus ein.

Veranstaltungsort ist der Gedenkstein für die Opfer des Faschismus in der Wriezener Straße hinter dem Bonhoeffer-Seniorenzentrum.

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung wird in den Räumen der Kreisgeschäftsstelle der Partei Die Linke in der Großen Straße 45 eine Buchlesung stattfinden.

Die Autoren, das Ehepaar Schwarz aus Rehfelde, lesen aus dem Buch „Das Rittergut Garzau und jüdische Zwangsarbeit“. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Wolfram Wetzig lädt die Teilnehmer des Gedenkens dazu ein.