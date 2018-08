Mönche planen um

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Am Sonntag wird in Neuzelle die Außenstelle des österreichischen Zisterzienserklosters Heiligenkreuz gegründet. Der Orden sorgte am Montag mit der Ankündigung, ein neues Kloster bauen zu wollen, für eine faustdicke Überraschung.

Eigentlich schien alles klar: Am 20. August schickte die Abteil Heiligenkreuz in Niederösterreich sechs „Gründermönche“ feierlich auf den Weg, um im fernen Neuzelle ein neues Kloster zu gründen. Am kommenden Sonntag wird dies feierlich in der Klosterkirche geschehen. Vor genau einem Jahr waren die ersten vier Mönche an die Oder geschickt worden, die erkunden sollten, wie sich die Neugründung im eher konfessionslosen Osten Deutschlands gestalten würde.

Pater Kilian, einer von ihnen, berichtete am Montag vom guten Empfang in der Region und der Überzeugung, hier richtig zu sein. Schon vor dem Eintreffen der ersten Mönche gab es Gespräche mit der Katholischen Kirche und dem Orden, wie die Mönche in Neuzelle wirken können. Bislang schien sicher, dass die Mönche in das alte Kanzleigebäude mitten im barocken Stiftsensemble ziehen würden. Für die dort untergebrachten Institutionen (Forstamt und Musikschule) hätten andere Gebäude der Stiftung Stift Neuzelle hergerichtet werden sollen.

Am Montag wurde nun die Kehrtwende verkündet. Die Zisterzienser wollen mittelfristig einen Neubau errichten. Ein Grundstück dazu werde noch gesucht, sagt der zuständige Bischof von Görlitz, Wolfgang Ipolt. Seine Diözese ist bereit, eine Millionen Euro für den Neubau bereit zustellen. Außerdem habe das Bonifatiuswerk, das katholische Hilfswerk für die Unterstützung der Seelsorge in der Diaspora (Gegenden, in denen Katholiken die Minderheit darstellen), seine Unterstützung zugesagt.

Pater Kilian betonte, dass es leichter falle Spenden zu sammeln, wenn das Kloster auf eigenem Grund und Boden errichtet wird. Das Kanzleigebäude wäre Eigentum der landeseigenen Stiftung geblieben. Kulturministerin Martina Münch (SPD), Vorsitzende des Stiftungsrates Stift Neuzelle, erklärte, dass man die Zisterzienser bei der Grundstückssuche unterstützen wolle. Der Neubau sollte maximal einen Emmausweg von der Klosterkirche entfernt sein – rund zwölf Kilometer.

Maximilan Heim, Abt des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz betonte, dass die Mönche die Seelsorge in der Klosterkirche übernehmen werden. Ein Neubau mit Kreuzgang und eigener Kirche biete jedoch auch Rückzugsmöglichkeiten und die Chance, Besucher zu empfangen und ihnen Ruhe zur Einkehr zu ermöglichen. „Wir bauen keine Wehrburg, sondern eine Oase“, sagte der Abt. Bis der Neubau fertig ist, werden die vorläufig nur sechs Mönche im Pfarrhaus auf dem Stiftsgelände leben.

Münch begrüßte das Bekenntnis zum Standort Neuzelle und sprach von einer Bereicherung für die Region. Es seien viele Möglichkeiten der Unterbringung erörtert worden. Auch ein Neubau oberhalb des Klostergartens, wo früher schon einmal ein Gebäude stand, sei erwogen worden. Sie zeigte jedoch Verständnis, dass die Mönche mit einem Neubau mehr Möglichkeiten der Entwicklung haben.

Dem Vernehmen nach der soll rege touristische Betrieb und nicht zuletzt Kulturereignisse wie die „Oper Oder-Spree“ die Mönche zu der Erkenntnis gebracht haben, dass ein Neubau mehr Ruhe und Abgeschiedenheit bietet.

Dietmar Baesler, ehrenamtlicher Bürgermeister von Neuzelle, zeigte sich am Montag von der Nachricht aus Potsdam überrascht. „Das muss ich erst einmal sacken lassen“, sagte er. Allerdings könne er verstehen, dass das Kloster sich mit einem Neubau besser entwickeln kann.