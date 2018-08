Verstärkung in der Friedenskapelle

Kerstin Ewald

Zepernick (MOZ) Mit einem Gottesdienst wurde am Sonntag die 44-jährige Pastorin Maren Herrendörfer in die evangelisch-methodistische Gemeinde Zepernick eingeführt.

Sie wird zusammen mit Pfarrer Andreas Fahnert die insgesamt 85 Mitglieder starken Gemeinden Zepernick und Oranienburg betreuen. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit im Rahmen einer Viertelstelle liegt dabei allerdings in Zepernick. Ebenso wie ihr Kollege Fahnert wird die Pastorin einen Teil ihrer Arbeitskraft weiterhin der überregionalen Kinder- und Jugendarbeit ihrer Kirche widmen.

Maren Herrendörfer hat jüngst eine einjährige Pause von ihrer Tätigkeit als Pastorin eingelegt, die sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin in einem ökumenischen, spirituellen Retreat in Norwegen verbrachte. Seit 2017 wohnt die in Hannover aufgewachsene Herrendörfer in Berlin.

Nach einführenden Worten von Gabriel Straka, Superintendent für den Distrikt Berlin, begrüßte Georg Nitschke aus dem Kirchenvorstand die frisch gebackene Zepernicker „Hirtin“. Wohl informiert über deren Faible für Norwegen überreichte er ihr einen kleinen Würfel norwegischen Käse. So wurde also auch herzlich gelacht bei diesem Einstandsgottesdienst.

Herrendörfers Antrittspredigt orientierte sich an der Bibelstelle Johannes, Kapitel 10: „Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken.“ Jesus Ausspruch möge, so die Pfarrerin, die Gläubigen animieren, Gott immer wieder den Becher für gute Gaben hinzuhalten. Mut, Kraft und Beharrlichkeit wünschte sie den Gemeindemitgliedern. Genau die Tugenden, die Herrendörfer sicher auch selbst bei der Ausführung ihres neuen Amtes wird brauchen können.(kew)