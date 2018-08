Ehrensache über Generationen hinweg

Für Lanke im Einsatz: die Feuerwehrmänner Uwe Venzke (l.) und Mike Goerke (1. Reihe), Gerhard (l.) und Norbert Rath (2. Reihe), Udo Venzke (l.) und Peter Weckerle (3. Reihe) in historischen Uniformen am Sonnabend beim Umzug durchs Dorf. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Lanke (MOZ) Im neuen Gerätehaus feierte die Freiwillige Feuerwehr Lanke am Wochenende ihr 120-jähriges Bestehen. Beim Umzug am Sonnabend zeigten die Frauen und Männer, wie eng sie mit dem Ort und seiner Geschichte verbunden sind.

Vermutlich spielte bei der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Lanke im Jahre 1898 noch die Erinnerung an den Brand von 1866 eine wesentliche Rolle. Damals bestand das Dorf größtenteils aus strohgedeckten Lehmfachwerkhäusern. Auf deren Böden befanden sich oft die Räucherkammern. Als in einem dieser Häuser wieder einmal geräuchert wurde, fing das Gebäude Feuer. Durch den Funkenflug brannte nicht nur dieser Hof, sondern das gesamte Dorf nieder. Eine organisierte Feuerwehr gab es nicht. Also blieb den Bewohnern nichts weiter übrig, als schnellstens Hab und Gut zu nehmen und aus dem Dorf zu flüchten. Nur das gerade erbaute Schloss blieb damals von den Flammen verschont. Die ältesten Gebäude, die heute noch in Lanke stehen - die Kirche oder die Alte Schule - sind Neubauten aus der unmittelbaren Zeit nach dem Brand

Als die Lanker Wehr am 9. Januar 1898 in einem Wirtshaus aus der Taufe gehoben wurde, zählte sie auf Anhieb 22 Mitglieder. Ob Zufall oder nicht: Zu ihrem 120-jährigen Jubiläum sind es fast wieder so viele. 21 Frauen und Männer gehören der freiwilligen Feuerwehr im Jahre 2018 an. „Damit ist die Lanker Wehr - gemessen an der Einwohnerzahl - die stärkste Ortswehr in der Gemeinde Wandlitz“, stellt Bürgermeisterin Jana Radant bei der Festveranstaltung am vergangenen Freitagabend anerkennend fest. „Ihr habt mit Florian Rath nicht nur einen tollen Ortswehrführer, sondern ihr seid alle zusammen einfach ein starkes Team. Und das beweist ihr nicht nur im Einsatz, sondern auch bei sämtlichen Veranstaltungen hier im Ort. Ohne euch läuft in der Regel gar nichts“, lobt das Gemeindeoberhaupt.

Ganze Familien über mehrere Generationen hinweg haben die Geschichte der Lanker Wehr mitgestaltet. Langjährige Mitglieder erhalten aus Anlass des 120-jährigen Bestehens der Wehr Auszeichnungen für ihre treuen Dienste. Dabei fällt immer wieder der Name Venzke - eine Dynastie im Dorf. Ein Vorfahre namens Brätsch war bereits bei der Wehrgründung dabei.

Auf 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr bringt es in diesem Jahr Benno Venzke. Ehefrau Brigitte ist ein halbes Jahrhundert dabei, und Neffe Udo Venzke immerhin 40 Jahre. Unternehmer Uwe Venzke, Sohn von Benno und Brigitte, erhält die Ehrenplakatte „Partner der Feuerwehr“, die ihm Brandenburgs Innenminister und der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes gemeinsam verleihen. Der 57-Jährige, Inhaber eines Autohauses und einer Werkstatt, hat sich als engagierter Förderer der Feuerwehr einen Namen gemacht. Seit 42 Jahren ist er in ihr selbst aktiv. Dass er als Arbeitgeber seine Mitarbeiter ohne Wenn und Aber in den Einsatz ziehen lässt, dabei mögliche Nachteile in Kauf nimmt, ist längst nicht selbstverständlich, sondern in der heutigen Zeit eher die Ausnahme.

Einmal Feuerwehr - immer Feuerwehr. Diesen Grundsatz übernehmen die Jungen von ihren Vätern und Großvätern. So ist Ortswehrführer Florian Rath in seiner Familie in guter Gesellschaft. Schon Großvater und Urgroßvater mischten in der Feuerwehr mit. Vater Norbert und Onkel Gerhard tun es ihnen gleich. Bruder Tim absolviert den Dienst in der Bernauer Wehr.

Auch wenn die Männer das Geschehen bestimmen - sie freuen sich über jede Frau, die sich anschließt. Drei Feuerwehrfrauen gibt es zurzeit in Lanke. Doch alle rechnen mit weiteren Eintritten. Die Damen-Umkleide im neuen Gerätehaus hat immerhin fünf Schränke (die der Männer übrigens 30) - und dann ist da ja auch noch die Kita nebenan. „Da können wir schon bei den Kleinen um Nachwuchs werben“, freut sich ein Feuerwehrmann.