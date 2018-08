Feuerwehrleute aus der Region helfen bei Treuenbrietzen

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am vergangenen Wochenende haben auch Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren in den Ämtern Brieskow-Finkenheerd, Neuzelle und Schlaubetal dabei mitgeholfen, den südlich von Berlin bei Treuenbrietzen tobenden Großbrand unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehren waren zweimal zu Hilfe gerufen worden. Die Feuerwehrleute sind als Teil der Brandschutzeinheit des Landkreises Oder-Spree eingesetzt worden.

Alarmiert worden waren die Feuerwehren in den drei genannten Ämtern zum ersten Mal am Freitagmorgen um 3 Uhr. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht waren die Feuerwehrleute dann wieder zu Hause. Die zweite Alarmierung war dann am Sonntagmorgen um 1 Uhr erfolgt. Gegen Mitternacht, teilweise auch noch später, waren die Einsatzkräfte dann wieder zurück. Zumindest bis heute Abend haben die Feuerwehrleute der Region, die alle ehrenamtlich in den Wehren tätig sind, jetzt Pause. Ab heute Nacht muss dann erneut mit einer Alarmierung gerechnet werden. Und sie sind darauf vorbereitet, wie das Beispiel Neuzelle zeigt: „Ortswehrführer Frank Menzel hat bereits eine Einheit für einen möglichen neuen Einsatz organisiert“, informierte am Montag David Schulz, Amtsbrandmeister im Amt Neuzelle. Auch die Amtsfeuerwehren in Brieskow-Finkenheerd und Schlaubetal sind entsprechend vorbereitet.

Im Namen aller Bürger danken die Amtsbrandmeister und die Amtsdirektoren den Feuerwehrleuten für deren Einsatz bei Treuenbrietzen. Folgende Feuerwehrleute waren mit jeweils einem Tanklöschfahrzeug im Einsatz:

Amtsfeuerwehr Brieskow-Finkenheerd: Frank Blankenburg, Ronny Redlich, Fabian Kahl, Ivo Kiesewetter, Justin Nutt, Noel Fest, Leon Maiwald, Torsten Schenk, André Pfarr und René Lyszczok

Amtsfeuerwehr Neuzelle: 24. August: Frank Menzel, Sebastian Thierbach, Nico Scheuer, Tobias Scheuer, Steve Heinrich, Roland Reschke; 26. August: Frank Menzel, Lars Rudolph, Philipp Harm, Tobias Scheuer, Theo Neumann, Sven Damaschke sowie für die Rückführung des Löschfahrzeugs Jörg Fabian und René Minschke

Amtsfeuerwehr Schlaubetal: Andreas Dahms, Tom Rösner, Robert Tiedke, Marcel Irmer, Marco Hilse, Ricardo Kroll, René Petzold, Sven Schubert und Rico Gerlach