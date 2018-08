Neues Denkmal für polnische Freiheitskämpfer

Lisa Mahlke

Slubice (MOZ) Die beiden schlichten weißen Stelen mit schwarzer Infotafel, die an alle Polen erinnerten, die ab 1939 nach Sibirien deportiert wurden, sind verschwunden. Stattdessen steht auf dem Plac Sybiraków in Słubice, gegenüber des Café Szczerbinski, seit Ende Juli ein neues Denkmal.

Jetzt ist dort eine vier Meter hohe Stele zu sehen, die in drei Stufen nach oben reicht. Es soll an die nach Sibirien Deportierten und für ein freies und unabhängiges Polen Kämpfenden erinnern.

An einem bronzenen Band gleiten Menschen in die Höhe, ganz oben breitet ein Adler seine Flügel aus. Die Menschen symbolisieren drei Generationen Słubicer: Die Rückkehrer aus dem Osten, ihre Kinder und Enkelkinder. Die Botschaft ist noch immer dieselbe, das Denkmal wurde ebenfalls im Gedenken an die Sibirier errichtet, geht allerdings darüber hinaus: Es ist allen Freiheitskämpfern Polens gewidmet. „Was das alte Denkmal betrifft, das war nur ein Sockel, der vor vielen Jahren platziert wurde, aber nicht besonders gut diese Idee repräsentierte“, erklärt Beata Bielecka von der Słubicer Stadtverwaltung. Ein Stadtboten-Leser hatte sich gewundert, warum auf dem Platz überhaupt ein neues Denkmal errichtet wurde, wenn es doch dieselbe Botschaft vermittle.

Am 17. September, an dem der Weltsibirientag begangen wird, soll das neue Denkmal eingeweiht werden. Das gehört zu den wichtigsten Ereignissen der Kommunalfeier zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit (11. November).

Der Bau des Denkmals wurde von der Gemeinde finanziert, die dafür 220 000 Złoty aufbrachte. Auch der Sozialausschuss hatte Geld gesammelt – 28 500 Złoty. Die Initiative ging vor allem von einer Gruppe aus hauptsächlich Sibiriern aus, die von Bürgermeister Tomasz Ciszewicz unterstützt wurden. Sie hatten schon 2013 ein Organisationskomitee gegründet, um ein Denkmal für die, die das Exil erlebt haben, und die, die ihr Leben für ein freies Polen gegeben haben, zu errichten. „Von Anfang an unterstützte die Gemeinde diese Initiative“, erklärt Beata Bielecka.

Geschaffen wurde das Denkmal vom Bildhauer Robert Sobocinski aus Poznan, ein Absolvent der dortigen Akademie der Schönen Künste. Er schuf dort unter anderem Denkmäler für die Opfer von Katyn und Sibirien, außerdem Werke in Frankreich, Manchester und Birmingham.

Wenige Tage nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen besetzten ab dem 17. September 1939 sowjetische Truppen Ostpolen. Dem Einmarsch vorausgegangen war ein geheimes Zusatzprotokoll im Hitler-Stalin-Pakt. In der Folge wurden Hunderttausende Polen in den fernen russischen Osten, vor allem nach Sibirien deportiert.