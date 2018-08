Trommeln für Toilettenumbau

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) 15 Kubikmeter Sand, Wasser und jede Menge Musik – das waren die Zutaten für das Hoffest und die abendliche Strandparty bei der Frankfurter Fanfarengarde in der Havemann-Straße. „Kurz bevor es losging, hatten sich die Regenwolken wieder verzogen“, berichtet Stefanie Barsch, Projektmitarbeiterin des Vereins. „Es gab noch viele andere Veranstaltungen an diesem Tag. Trotzdem war unser Fest gut besucht. Sitzplätze gab es keine mehr“, erzählt sie.

Den Auftakt bildete der Auftritt des Jugendprojektorchesters. Das Ensemble hat sich erst im April für die Deutschen Meisterschaften der Spielleutemusik 2019 in Osnabrück qualifiziert. Das Repertoire der von Hans-Jörg Laurisch geleiteten Gruppe indes reicht über die traditionelle Marschmusik hinaus. Die kleinen Besucher konnten sich anschließend auf einer Hüpfburg und einer Spielstraße austoben.

Ab 18 Uhr startete die Party am künstlichen Strand. Zum musikalischen Abendprogramm gehörte neben dem A-Zug der Fanfarengarde auch die Gruppe Pink Panther Drum- & Mallet-Band. „Das war der krönende Abschluss“, so Stefanie Barsch. Mit Trommeln und Riesenxylophonen begeisterte die Band das Publikum. Die Pink Panther hatten sich 2015 eigentlich schon aufgelöst. In diesem Jahr fanden sie nun für ein kurzes Comeback zusammen. Ihren vorerst letzten Auftritt haben die Pink Panther am 20. Oktober, um 19 Uhr.

Mit dem Hoffest und der Strandparty verbunden war auch eine Spendenaktion. Die Fanfarengarde sammelt Geld für den behindertengerechten Umbau der Sanitäranlagen. Zu diesem Zweck hatten sie auch eine Spendenbox in Toilettenform aufgestellt. Darüber hinaus flossen alle Einnahmen des Tages in die Finanzierung des Umbaus. Stefanie Barsch: „Die Resonanz war gut. Vielen Dank an alle Unterstützer. Ob es reicht, wissen wir noch nicht“.(thg)