Feuerwehr: 20 Stunden Einsatz, null Euro Lohn

Mathias Hausding

Treuenbrietzen (MOZ) Die Lage rund um den großen Waldbrand in Potsdam-Mittelmark beruhigt sich. Seit Tagen kämpfen zusammengerechnet mehr als 3000 Helfer gegen die Flammen. Ein Feuerwehrmann aus Märkisch-Oderland erzählt von seinem Einsatz.

Es ist gerade nicht so einfach, jemand ans Telefon zu bekommen. Entweder sind die Leute gerade im Einsatz, ruhen sich aus oder sind schon wieder auf der nächsten Tour Richtung Treuenbrietzen. Es herrscht Ausnahmezustand bei den zumeist ehrenamtlichen Rettern im Land.

Aber André Jänicke hat kurz Zeit zum Erzählen. Der 58 Jahre alte Geschäftsmann aus Bad Freienwalde war von Freitag zu Sonnabend als Führer des vierten Zugs der Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland am Brandort. Mit An- und Abreise dauerte der Einsatz mehr als 20 Stunden, an Aufwandsentschädigung erhält Jänicke dafür null Euro. Das ärgert ihn persönlich nicht, ihm fehlt es in einem anderen Punkt an Wertschätzung. Aber dazu später mehr.

Dass seine Brandschutzeinheit den Landkreis verlässt, kommt eigentlich selten vor, nur bei „großen Lagen“, die es in diesem Jahr aber schon drei Mal gab. Am Freitag gegen 9 Uhr kam der Anruf, dass der Zug, bestehend aus vier Fahrzeugen und möglichst 28 Leuten, voraussichtlich gegen Mittag alarmiert wird. „So kam es dann auch. Die Order lautete: Direkt nach Treuenbrietzen.“

Bis dahin hatte André Jänicke schon herumtelefoniert, um zu fragen, wer von den Kollegen beim Einsatz dabei sein kann. Und er hatte seinen Zug logistisch vorbereitet: „Was erwartet uns dort unten? Wir nehmen Getränke und Essen mit, weil wir nicht wissen können, ob es etwas gibt. Wir müssen völlig autark sein können“, sagt er. Und: „Ohne Mampf kein Kampf.“ Eine gute Versorgung sei wichtig für die Moral.

Gegen 15 Uhr am Freitag traf der Zug in Treuenbrietzen ein. Lagebesprechung, Essen, Einweisung in das Einsatzgebiet. „Unser Abschnitt wurde uns mit Hilfe von Drohnenaufnahmen erklärt. Das war gut“, sagt Jänicke. Der Auftrag: Fertigstellung einer zweieinhalb Kilometer langen Wasserleitung von einem See zu einem 10 000 Liter fassenden Faltbecken, aus dem die Löschfahrzeuge ihr Wasser beziehen.

Mit Einbruch der Dunkelheit begannen die eigentlichen Arbeiten. Entlang der Leitung mussten Pumpen aufgebaut werden, die den Wasserdruck über die lange Strecke aufrecht erhalten. Die Nacht über hieß es: Pumpen immer wieder mit Benzin und Öl versorgen, kontrollieren, ob der Schlauch dicht ist. „Wir waren ständig unterwegs.“ Bis 5.30 Uhr ging das so, dann kam die Ablösung aus dem Barnim. Einsatzende gegen 7 Uhr. „Kurz nach 9 Uhr waren wir müde und glücklich zurück in Bad Freienwalde“, erzählt Jänicke.

Von Sonntag zu Montag noch einmal so ähnlich, für heute steht je nach Bedarf in Treuenbrietzen der dritte Einsatz an. Nicht immer mit der komplett gleichen Truppe. „Wir tauschen da auch mal durch, sonst wird es zu anstrengend.“ Was André Jänicke noch loswerden möchte: „Die Versorgung war 1a. Dickes Dankeschön an die Bevölkerung. Die Leute haben für uns gekocht.“

Nun zum kritischen Teil: „Der Einsatz hat unsere Schwächen bei Material und Ausrüstung aufgezeigt“, sagt der Zugführer. Verdienstausfall wird erstattet. Dass es keinen Lohn für die Retter gibt, sei für ihn in Ordnung. „Aber mit 20 bis 25 Jahre alter Technik zu solchen Einsätzen auszurücken, das geht nicht“, ärgert sich Jänicke. „Hier muss investiert werden, gerade für den Kampf gegen große Brände oder andere besondere Lagen.“ Und nur so könne es auch gelingen, den dringend benötigten Nachwuchs zu bekommen.