Wellmitzer feiern ihr neues Feuerwehrhaus

Frank Groneberg

Wellmitz (MOZ) Mit einem Feuerwehrfest ist am Sonnabend das neu errichtete Feuerwehrgerätehaus in Wellmitz eingeweiht worden. Gäste aus dem gesamten Amt Neuzelle feierten mit den Wellmitzern.

„Endlich haben wir unser neues Haus“, sagt Lars Wegner. „Wir haben ewig dafür gekämpft – und jetzt haben wir wirklich alles, was wir brauchen.“ Mit „wir“ meint er die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr in Wellmitz, deren Wehrleiter er ist. Und das „alles, was wir brauchen“ meint zum Beispiel ordentliche Sanitärräume mit Dusche. Einen separaten Umkleideraum. Eine Fahrzeughalle mit genügend Platz für das moderne Löschfahrzeug. Einen Schulungsraum mit Medientechnik. Ein kleines Büro für den Wehrleiter. All das hatte die Wellmitzer Feuerwehr über mehrere Jahrzehnte nicht. Bis auf eine Garage, in der das Löschfahrzeug stehen durfte. Und selbst diese kann nicht mehr länger genutzt werden, da die privaten Eigentümer diese für ihre eigenen Zwecke brauchen. Kurz: Es wurde höchste Zeit, dass das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut wurde.

Bei der Einweihungsfeier am Sonnabend überwiegt denn auch die Freude über das neue Haus. Viele Wellmitzer und Nachbarn sind zum Feiern gekommen. Auch viele Feuerwehrleute aus den Nachbarorten gratulieren. Sie haben Geschenke mitgebracht, überwiegend Löschmittel gegen den Durst. Die Gratulanten stellen sich in langer Schlange an. Als eine der ersten gratuliert die Wellmitzer Bürgermeisterin Ursula Donner und übergibt das Geschenk des Wellmitzer Ortsbeirates: eine extra große Kaffeemaschine, mit der zwei Warmhaltekannen gleichzeitig befüllt werden können.

Die Maschine kommt dann auch sofort zum Einsatz. Denn Kuchen schmeckt nun mal mit Kaffee sehr viel besser. Und die Feuerwehrfrauen und andere Wellmitzerinnen haben so viel Kuchen gebacken, dass immer wieder neuer Kaffee gekocht werden muss. Mitglieder des Heimatvereins geben Kaffee und Kuchen gegen eine Spende ab. „Der Erlös kommt der Feuerwehr zugute“, informiert Ursula Donner, „wir als Heimatverein helfen hier nur.“

Überhaupt ist es vielen Helfern und Sponsoren zu verdanken, dass das neue Haus mit einem so schönen Fest eingeweiht werden kann. Fassbrause und Eis sind gratis. Das Technische Hilfswerk (THW) und der Rettungsdienst stellen sich vor. Die Kinderfeuerwehr Neißemünde zeigt, dass sie schon einen Hausbrand – wenn auch den an einem kleinen Haus – löschen kann. Die „Großen“ retten einen Menschen aus einem lädierten Unfall­auto und Personen von einem Dach. Das Tanz­ensemble „Fire & Flame“ unterhält die Besucher.

Amtsdirektor Hans-Georg Köhler und Amtsbrandmeister David Schulz danken dem Architekten und den Bauleuten genauso wie den lokalen Politikern. Nach jahrelangem Standortstreit hatten sich Gemeindevertretung und Amtsausschuss doch noch zusammengerauft und den Weg freigemacht für das neue Feuerwehrhaus. Dieses kostet gut eine halbe Million Euro, Amt (zwei Drittel) und Gemeinde Neißemünde (ein Drittel) teilen sich die Kosten. Auch Wehrleiter Lars Wegner dankt allen Beteiligten und schließt ausdrücklich seine Feuerwehrleute mit ein: „Sie haben in Eigenleistung das selbst gemacht, was möglich war.“ Und er dankt allen Bürgern, die sich während der entscheidenden Amtsausschusssitzung mit ihrer Anwesenheit für den Bau des Hauses stark gemacht haben.