Schaben-Plage in Neuruppiner Kita

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Mit einem krabbelnden Problem sieht sich derzeit die Stadt Neuruppin konfrontiert: In der Kita Kunterbunt gibt es seit Wochen eine Schaben-Plage. Der Schädlingsbefall stellt die Einrichtung und Eltern vor besondere Herausforderungen.

Die „Deutschen Schaben“ sind laut Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott erstmals im Juni aus der Kindereinrichtung gemeldet worden. „Sofort nach Kenntnis des Befalls wurde eine Firma mit der Schädlingsbekämpfung in der Kita Kunterbunt beauftragt“, so Ott. Auch die Hygiene und die Umweltmedizin der Kreisverwaltung seien über den Fall informiert worden. Diese Behörden begleiten die Schädlingsbekämpfung ebenfalls.

Das Problem ist allerdings, dass Kita und Krippe mit einer Kapazität von 240 Kindern für die Bekämpfung der Insekten nicht geschlossen werden können. Denn es gibt keine Räume, in denen Mädchen und Jungen während dieser Zeit betreut werden könnten.

Um zu verhindern, dass möglicherweise noch weitere Schaben in die Kita eingeschleppt werden, bietet die Stadt als Träger der Einrichtung den Mädchen und Jungen Frühstück und Vesper kostenlos an. Sie dürfen kein eigenes Essen mitbringen. Laut Michaela Ott ist zudem die Reinigung angepasst worden, was bedeutet, das nun noch mehr auf Sauberkeit und Ordnung geachtet wird. Damit die Insekten nicht an den Schuhen in das Gebäude geschleppt werden, sind an neuralgischen Punkten zusätzliche Fußmatten ausgelegt worden. Diese sind zuvor mit einem Schädlingsbekämpfungsmittel besprüht worden. Da es auch nicht auszuschließen ist, dass sich die Krabbeltiere ihren Weg in den Kindergarten durch die Abflüssen gebahnt haben, sind diese laut Ott ebenfalls mit speziellen Mitteln behandelt worden.

Auch im Kita-Betrieb musste einiges umgestellt werden. Windeln und ähnliches dürfen nun nur in geschlossenen Verpackungen mitgebracht werden. Sämtliche Nahrungsmittel und Getränke werden verschlossen gelagert. Die Mädchen und Jungen dürfen auch nicht mehr barfuß laufen. Zudem werden Eltern über Aushänge und persönliche Gespräche über das Vorgehen in der Einrichtung informiert.

Wie Ott weiter mitteilte, wird der Schaben-Befall in enger Zusammenarbeit mit einem Schädlingsbekämpfer und dem Gesundheitsamt überwacht und ausgewertet. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Vorkehrungen bereits Wirkung zeigen und der Befall durch die Tiere, die auch Krankheiten übertragen können, rückläufig ist. Vorsorglich seien dennoch Angebote für die Begasung des Gebäudes angefordert worden. Mit Stand von Montag werde das jedoch nicht notwendig sein.

Das Insektenproblem besteht laut Ott nur in dieser Kita. Dazu, wo die Schaben herkommen, gibt es laut Ott derzeit nur Vermutungen, auf die sie nicht näher einging. Ein solcher Befall war bisher noch nie ein Problem in den Kindereinrichtungen der Stadt, betonte Michaela Ott.