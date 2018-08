Falkenseer feiern am 31. August und 1. September

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Das Falkenseer Stadtfest, organisiert von der Interessengemeinschaft Falkensee (IGF), findet auch in diesem Jahr ganz traditionell am ersten Septemberwochenende auf dem Campusplatz und in der neuen Stadthalle statt.

Der Startschuss zum Festwochenende fällt bereits am Vorabend des eigentlichen Stadtfestes, am Freitag, 31. August, mit mehreren Live-Bands ab 19 Uhr. Unter dem Motto „Music – Made in Falkensee“ treten mit „Kiki and the Hats“ (Schülerband des LMG) und „Rocks Core“ natürlich zwei Lokalmatadoren auf. In den Spielpausen wird auch das Foyer der Stadthalle von einer Liveband bespielt – “Steffi Breiting & Sweet Confusion” werden die inzwischen sehr beliebte Atmosphäre der “Spreewilder - Live im Foyer”-Reihe auch an diesem Tag den Gästen des Stadtfestes nahebringen.

Am Samstag, 1. September, erwartet die Stadtfest-Besucher ab 12 Uhr auf dem Campusplatz ein buntes Programm mit Marktständen und Bühnenshow. Der Turn- und Sportverein Falkensee (TSV), das Tanzensemble Regenbogen, die Judoschule und viele andere mehr werden bei kleinen Shows und Vorführungen ihr Können zeigen – moderiert von Radio Teddy. Dazu laden zahlreiche Marktstände von Falkenseer Vereinen, Unternehmen und Parteien zum Verweilen, Informieren und Mitmachen ein.

Das musikalische Abendprogramm beginnt ab ca. 18 Uhr mit den Siegern des erstmalig im Rahmen des Stadtfestes durchgeführten Bandcontests. Dieser findet am Donnerstag in der Stadthalle statt. Ab diesem Moment hält auch “DJ Andy and Friends” die Zügel in der Hand und die Stimmung auch in den Spiel- und Umbaupausen am Kochen. Ab 19 Uhr geht es weiter mit den „Titty Twisters“ aus Berlin, bis wie jedes Jahr gegen 22 Uhr das spektakuläre Höhenfeuerwerk gezündet wird. Danach geht das musikalische Programm in der Stadthalle weiter und die „MALIBU STIXX“, eine Top-Partyband aus dem Erzgebirge, entern die Hauptbühne und lassen es bis tief in die Nacht krachen.

Außerdem werden gegen 18 Uhr auch die Teilnehmer des ersten “Cigar Box Guitar-Workshop/Session im Havelland” ihre selbst gebauten Zigarren-Kisten-Gitarren fertig haben, und sich zu einer kleinen Session im Foyer einfinden.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Stadtfestes ist frei.