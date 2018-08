Hund mit Pfefferspray vertrieben

Mandy Oys

Bergfelde (MOZ) Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe wurden bei einem Einbruch in Bergfelde am Montag gestohlen. Die Täter durchsuchten die Räume des Einfamilienhauses an der Ottostraße, teilte Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord mit. Der Hund des Hauses dürfte versucht haben, die Eindringlinge zu vertreiben. Er wurde mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt, so Feierbach. Als die Bewohner gegen 16 Uhr nach Hause kamen, entdeckten sie die Einbruchsspuren und ihren verletzten Hund. Kriminaltechniker haben die Spuren Feierbach zufolge gesichert.