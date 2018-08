Mülleimerdeckel wird zur Waffe

Mandy Oys

Bärenklau (MOZ) Mit vier Verletzten endete ein handfester Streit in der Asylunterkunft in Bärenklau am Montag. Zwei Männer gerieten aneinander, berichtet Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Ein 31-Jähriger griff sich schließlich den Deckel eines Mülleimers und schlug sein Gegenüber, einen 32-jährigen Asylbewerber, damit. Zwei weitere Männer kamen dazu und wurden ebenfalls mit dem Deckel traktiert. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung. Die Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Den 31-jährigen Angreifer nahm die Polizei vorübergehend in Gewahrsam – „zur Verhinderung weiterer Straftaten“, so Feierbach. Er sei schließlich in einem anderen Asylheim untergebracht worden.