Rekordernte auf dem Marienberg

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Was für ein Weinjahr! Zählte Brandenburg einst zu den nördlichsten Weinanbaugebieten überhaupt, verschiebt sich die Grenze des Möglichen immer weiter. 2018 könnte man der alten Chur- und Hauptstadt beinah schon mediterrane Verhältnisse zusprechen, was die Weinernte auf dem Marienberg widerspiegelt. Eine Flasche Wein pro Rebe ist das Jahresziel und wurde 2016 schon einmal übertroffen. Von den 3.300 Reben wurden 5,2 Tonnen Trauben geerntet und in 4.200 Flaschen Wein verwandelt. Dies Jahr wurde die Ernte von Guido Prignitz (Foto li.) und 60 Lebenshilfe-Mitstreitern an zwei aufeinander folgenden Tagen eingefahren: Weit über 6 Tonnen waren zum Redaktionsschluss absehbar. Fruchtzuckergehalt bis zu 120 Öchsle! Die Verwandlung in „Marienbergwasser“ erfolgt wieder in der Kelterei von Familie Lindecke im Werderaner Ortsteil Plötzin. Die BRAWAG als Weinbergbesitzer darf darauf hoffen, nächsten Mai mehr als 5.000 Flaschen in den Verkauf bringen zu können.