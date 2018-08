Anja Linckus

Brandenburg Die längste Kaffeetafel der Stadt wollte die Bürgerinitiative „Alte Plauer Brücke“ am vergangenen Wochenende bilden. Die Idee: Plauer und Gäste des Ortsteils kommen auf der Alten Plauer Brücke zusammen und machen gemeinsam ein Picknick an der auf 130 Metern gedeckten Tafel. Um 15.30 Uhr am Sonnabend konnte Udo Geiseler, Vizesprecher der Bürgerinitiative, verkünden: „Wir haben es geschafft. Der Rekordversuch ist gelungen!“ Die voll besetzten Tische, an denen der nach dem Prinzip jeder für jeden mitgebrachte Kuchen verspeist wurde, nutzte der städtische Brückenexperte Peter Reck, um die Anwesenden über die anstehende Sanierung des technischen Denkmals zu informieren. So konnte er bekanntgeben, dass der Baustart im März des kommenden Jahres erfolgen soll. Die Ausschreibung sei durch und mit der GMG Ingenieursgesellschaft ein Planungsbüro gefunden, das sich mit der Sanierung historischer Brücken auskenne. Dieses habe auch ein Konzept für die Alte Plauer Brücke erarbeitet. Die nun folgende Hiobsbotschaft von Peter Reck nahmen die Plauer zumindest beim Brückenpicknick eher gelassen auf: Statt der bisher veranschlagten 1,8 Million veranschlagten und im März 2017 vom Land Brandenburg als Fördermittel bereitgestellten Sanierungskosten werden für Planung und Bau 2,6 Millionen Euro nötig sein. Insbesondere gestiegene Kosten für Bauleistungen seien die Ursache für die Verteuerung um rund 800.000 Euro. Nichtsdestotrotz soll saniert werden. Gemeinsam mit den Stadtverordneten werden sich Wege finden, das Geld nachzureichen und die Bauarbeiten komplett abzuschließen, so Peter Reck. Im nächsten Schritt sollen im November die Bauleistungen ausgeschrieben werden und im Frühjahr 2019 mit dem ersten von zwei Bauabschnitten begonnen werden. Für die dann notwendige Komplettsperrung der genieteten Stahlfachwerkbrücke mit Halbparabel-Fachwerkträgern sowie den zu erwartenden Baulärm warb Reck bereits am Sonnabend bei den Anwesenden um Verständnis. Die 1904 fertiggestellte Jugendstilbrücke, an der es bisher nur einmal in den 1960er Jahren Sanierungsarbeiten gab, wird dann eingerüstet und mit Planen verhüllt und schrittweise saniert. Um die Statik zu erleichtern, werden außerdem die Fahrbahnplatten zurückgebaut und durch einen leichteren Belag aus Plastik ersetzt, der den Nutzungsansprüchen von Fußgängern und Radfahrern genügt, langlebig und zertifiziert ist, wie Peter Reck versicherte. Zwar werde auch das Geländer der Brücke wiederhergestellt, die mit Holz belegten Fußwege rechts und links, die schon lange Zeit gesperrt sind, sollen nicht wieder nutzbar gemacht werden. Um die damalige Bau- und Konstruktionsweise zu zeigen ist zudem angedacht, Kuppelbleche zwischen den Längs- und Querträgern auf der Unterseite der Brücke teilweise sichtbar zu machen und kleinere Schäden nicht auszumerzen. Zum Ende versprach der Brückenexperte allen Plauern und Gästen mindestens zwei Termine, an denen die Baustelle zur Schaustelle wird und alle Fragen beantwortet werden.

Über zehn Jahre hatte die Bürgerinitiative für den Erhalt der Alten Plauer Brücke gekämpft.