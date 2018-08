Tausende aus Handtasche verschwunden

Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Warum sie Bargeld im vierstelligen Bereich zu einer Geburtstagsfeier mitnahm, bleibt offen. Einen so hohen Geldbetrag nahm eine Frau am Montagabend mit an die August-Bebel-Straße. Irgendwann im Laufe des Abends verschwand das Geld aus ihrer Handtasche. Sie habe sie über eine Stuhllehne gehangen und zeitweise unbeaufsichtigt gelassen, gab sie später an. Ob ein Gast der Feier die Frau bestohlen hat oder sich jemand Unbekanntes Zutritt zur Geburtstagsfeier verschafft hat, ist gegenwärtig ungeklärt. Die Kripo ermittelt nun.