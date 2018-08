Populäre Klassik hilft dem Brauhaus

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Im Saal in der Mühle in Himmelpfort saßen am Sonnabend erwartungsvolle Klassikliebhaber – und wurden nicht enttäuscht. Die zehn Streicher des Bohemian Symphony Orchestra aus Prag unter ihrem Dirigenten Martin Sanda gaben ein mitreißendes Konzert, dessen Programm ausschließlich aus sehr populären Stücken der Klassik bestand.

Ob Händels Wasser- und Feuerwerksmusik, das Divertimento und Eine kleine Nachtmusik von Mozart, Griegs In der Halle des Bergkönigs aus der Peer-Gynt-Suite, alles wurde exzellent dargeboten und entsprechend von den Besuchern aufgenommen.

Wenn Musiker aus Böhmen auftreten, dann dürfen natürlich die großen Komponisten ihrer Heimat nicht fehlen: Antonin Dvorak und Bedrich Smetana. Die „Moldau“ ist eines der zauberhaftesten Stücke und zeugt von der tiefen Liebe Smetanas zu „seinem“ Fluss. Dvoraks Slawischer Tanz Nr. 8 und zwei Walzer begeisterten das Publikum ebenso. Mit stürmischem Applaus „erzwangen“ sich die Besucher zwei Zugaben, ehe es für die Musiker auf die Rückreise nach Prag ging.

Der Erlös des Konzertes kommt dem Wiederaufbau des klösterlichen Brauhauses in Himmelpfort zugute. Arno Sommer und Hans-Joachim Schwenke als Vertreter des Bauherrn, der Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort, waren den Musikern außerordentlich dankbar für ihre großzügige Geste – und den zahlreich erschienenen Besuchern dankten beide ebenfalls, die ihr Eintrittsgeld für diesen Zweck bezahlt hatten. Aber alle waren sich einig: Jeder Euro hatte sich gelohnt.

All das vor dem Hintergrund, dass nicht allein der Sommer sich allmählich dem Ende neigt. Auch der Himmelpforter Kultursommer biegt auf die Zielgerade ein. Für Sonnabend, 8. September, plant Harald Blüchel ein weiteres seiner Sommerabend-Konzerte. Es wird wieder in der Mühle Himmelpfort stattfinden. Solo am Flügel überrascht der renommierte Pianist und Komponist seine Zuhörer wieder mit minimalistisch strukturierten Klangfolgen, die weniger konzertant und programmatisch, vielmehr der Situation und der Atmosphäre des Konzertabends entsprechend ihre wohltuende Eigenart entfalten. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Vorher aber, am kommenden Sonntag, nimmt der bekannte Publizist Harald Martenstein auf Einladung der Salzmann-Bibliothek in der Mühle auf dem roten Sofa Platz. Er stellt sich den Fragen von Arno Sommer. Die heitere Matinee beginnt um 11 Uhr.