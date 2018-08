Mit großem Selbstbewusstsein in die Saison

Martin Terstegge\moz

Brandenburg Wochenlang haben sich die Handballer des SV 63 Brandenburg-West durch die Vorbereitung gequält, nun sind sie froh dass die Saison losgeht. Trainer Sven Schößler verlangt nicht mehr oder weniger den Aufstieg: „Was soll ich rumeiern und etwas davon erzählen, dass wir einen Platz in der Spitzengruppe erreichen wollen. Ich will aufsteigen.“

Das mag vielleicht vermessen klingen, da die Mannschaft erst vor circa vier Monaten als Tabellenletzter aus der Oberliga Ostsee/Spree abgestiegen ist. Doch der Kader ist zum größten Teil zusammengeblieben, möchte die Schmach gern wieder korrigieren.

Und Trainer Schößler konnte von Beginn an die Vorbereitung leiten. Für seinen Stil benötigte der athletische Spieler und die Frische fehlte der Mannschaft, als er sie in der Vorsaison übernahm: „Da gab es eine katastrophale Vorbereitung, doch jetzt ist das Team fit, davon können sich die Zuschauer überzeugen.“

Von den urlaubsbedingten Fehlzeiten abgesehen haben sich die West-Handballer gut in die Vorbereitung eingefügt, haben ordentlich mitgezogen, was sich in der Kondition auszahlen soll. Auch die Ergebnisse ließen aufhorchen. Beim Oberligisten HV Grün-Weiß Werder gab es einen Sieg und eine knappe Niederlage. Bei der Saisoneröffnung am vergangenen Freitag ließen sie noch einen knappen Sieg gegen die Potsdamer „Steinadler“, immerhin aktueller Landespokalsieger, folgen, wo dem Trainer nicht alles gefiel, aber auch Verständnis zeigte, dass seine Spieler im letzten Test nicht alles riskieren wollten.

Mit 15 Spielern, darunter zwei Torleute, geht es nun in die Brandenburgligasaison, wo insgesamt zwölf Teams antreten. Zu den Favoriten zählt Schößler, neben seiner Mannschaft, sicherlich die beiden ersten Teams der Vorsaison, den HC Spreewald und HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf, die beide auf den Aufstieg verzichteten.

An diesem Sonnabend (1. September) ist der SV Lok Rangsdorf zu Gast, wo es einen alten Bekannte zu begrüßen gibt. Die Lok-Truppe wird von Uwe Papke trainiert, der vor zwei Jahren die 1. West-Frauenmannschaft trainierte, die sich dann aber nach dem Oberligaabstieg auflöste. Papke übernahm die Rangsdorfer in der laufenden Vorsaison als Abstiegskandidat und führte das Team, dank einer tollen Rückrunde noch auf den 8. Platz.

Trainer Schößler respektiert den Gegner, erwartet von seinen Mannen aber ein klares Zeichen an die Liga: „Ich möchte nicht nur Erster werden, sondern der Liga auch den Stempel aufdrücken. Ich weiß, der Mannschaft wird nun viel Druck aufgebaut, doch damit muss sie umgehen können, dafür haben wir hart trainiert. Das sage ich nicht weil wir überheblich sind, wir nehmen jeden Gegner ernst, aber das müssen wir mit unserer Klasse schaffen.“

Fehlen wird voraussichtlich nur Steven Nhantumbo, dessen Muskelfaserriss noch nicht auskuriert ist. Er wird eventuell mit auf der Bank sitzen, doch riskieren wollen Sven Schößler und Co-Trainer Peter Reckzeh nichts, dafür ist die Spielzeit dann doch zu lang. Der Rest des Kaders ist einsatzfähig. (ter)