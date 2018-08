Teilnahme hat sich gelohnt

Diana Grund

London Jacques Traus ist seit vielen Jahren Mitglied des Judoclub Bad Belzig (JCBB) 93. Er ist Kämpfer in der Herren-Landesligamannschaft und mit Leib und Seele dem Judosport verbunden. Der junge Mann mit Handicap hatte die große Chance bei den Europameisterschaften ID Judo in London seine sportlichen Leistungen unter Beweis zu stellen.

Im April dieses Jahres erkämpfte sich Jacques Traus die einmalige Chance zur Teilnahme an einer Europameisterschaft, in dem er bei den Internationalen Deutschen Einzelmeisterschaften im G-Judo Deutscher Meister wurde. In Begleitung der JCBB-Mitglieder Carsten Schreier, Matthias Grund und Dr. med. Burkhard Kroll wurde dem Judoka eine unvergessliche Zeit in London geboten.

Die Trainings- und Ausrichtungsstätte gehört zur Universität East London, die schön an den Docklands gelegen ist. So wurde dort am vergangenenDienstag eingecheckt und erst einmal der Docklands Campus und die Gegend herum erkundet. Der Campus verfügt nicht nur über 1.200 Studentenzimmer, Geschäfte, Cafés und Restaurants, sondern beherbergt auch ein Sport- und akademisches Zentrum. Die Akkreditierung der Sportler fand am darauffolgenden Tag statt und Jacques Traus wurde in seiner gemeldeten Gewichtsklasse -73 Kilo eingewogen.

Die Zeit bis zur ersten offiziellen Trainingseinheit am späten Nachmittag nutzten die Bad Belziger für eine kurze Stippvisite. Mit der S-Bahn ging es auf ins Stadtzentrum zum Tower of London und zur Tower Bridge. Am Nachmittag fand dann unter deutsch-holländischer Leitung ein intensives Training für alle gemeldeten Sportler statt. Der vergangene Donnerstag stand den Bad Belzigern frei zur Verfügung, da die Wettkampfklasse von Jacques Traus am Freitagvormittag ihre Kämpfe ausrichtete. So wurde London mit einer geführten vierstündigen Fahrradtour unsicher gemacht.

Die Anspannung war allen vier Bad Belzigern am Tag des Wettkampfes deutlich anzumerken. Der britische Judoverband sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe und auch die Atmosphäre in der Wettkampfstätte war optimal. Jacques Traus hatte zwei Gegner, die ebenfalls aus Deutschland kamen.

Sein erster Gegner kam aus Nordrhein-Westfalen und war kein Unbekannter, denn Jacques besiegte ihn bereits bei der Deutschen Meisterschaftin Berlin. Seine erste Auseinandersetzung dauerte nach Ippon keine zwanzig Sekunden.Die Erleichterung war ihm deutlich anzumerken.

Nach einer halbstündigen Pause ging es in den zweiten Kampf, der über eine Gold- oder Silbermedaille entschied. Der junge Kontrahent aus Mecklenburg-Vorpommern hatte gegen Jacques keine Chance. Mit der Technik Morote Seoi Nage (beidhändiger Schulterwurf) besiegte er ihn nach nur acht Sekunden. Die Freude und Begeisterung der drei mitgereisten Vereinskameraden über den neuen Europameister kannte keine Grenzen und auch die anwesenden Zuschauer gratulierten herzlich. Über whats app rissen die Glückwünsche auch von seinen Mannschaftskameraden aus der Landesliga nicht ab.

Sichtlich stolz nahm Jacques Traus die Goldmedaille in Empfang und vergoss die eine oder andere Freudenträne beim Abspielen der deutschen Nationalhymne. In den Abendstunden wurde noch etwas gefeiert und am Samstagvormittag ging es wieder zurück in die Heimat.

Jacques Traus bedankt sich ganz herzlich bei seinen mitgereisten Vereinskameraden für diese einmalige Chance und dankt ebenfalls allen Unterstützern, die ihm diese Reise ermöglichten.(dg)