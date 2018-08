„MObiL“-Schilder demontiert

Nadja Voigt

Neulietzegöricke/Reichenow (MOZ) „Auf unserem Vereinsausflug streiften wir auch Neulietzegöricke und entfernten hier das erste MObiL-Schild. Im Lauf der nächsten zwei Wochen werden dann alle Schilder an den Haltestellen im Amtsbereich Barnim-Oderbruch demontiert.“ Das berichtet der Initiator des Projektes, Thomas Winkelkotte. Genau vor fünf Jahren fiel der Startschuss für das Mobilitäts-Projekt auf dem Lande. Es sollte helfen, seine Nachbarn bei der gemeinsamen Fahrt in die nächstgrößere Stadt kennen zu lernen, aber auch vermeiden helfen, dass jeweils nur halb volle Autos die Dörfer verlassen. Ausgangspunkt für sein Engagement war für Thomas Winkelkotte, der früher ein Taxi-Unternehmen in Berlin betrieb, dass zum einen der Verkehr auf der Bahnstrecke nach Schulzendorf eingestellt wurde. Und zum anderen sein Engagement im regionalen Verein MöHRe, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschen aus den verschiedenen Gemeindeteilen zusammen zu bringen. Je mehr Menschen er kennenlernte, umso öfter wurde er, an der Straße stehend, mitgenommen. „Aber, und das war den Mitnehmenden sehr wichtig zu betonen, Fremde nehmen sie nicht mit. Von diesem Zeitpunkt an beschäftigte ich mich mit der Frage, wie das Fremdsein und die damit verbundenen Ängste zu überwinden wären. So entstand die Idee des organisierten Trampens“, blickt Winkelkotte zurück.Von einer Bekannten auf das Programm der Robert-Bosch-Stiftung „Neulandgewinner“ hingewiesen, bewarb sich Thomas Winkelkotte um eine Förderung für seine Idee. Als einer von 700 Bewerbern bekam Winkelkotte dann die Möglichkeit, „MObiL“ vorzustellen. Und erhielt den Förder-Zuschlag. Bis Ende 2013 hatten sich schon rund 400 Menschen bei „MObiL – Mitfahren in Märkisch-Oderland“ registriert. Aber es gab auch die ersten Rückmeldungen, dass sie sich wunderten, dass am Straßenrand niemand mit der pinkfarbenen Mitfahrerkarte zu sehen ist. Daran ist das Projekt schlussendlich auch gescheitert.