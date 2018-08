Webcam zeichnet Vogeldrama in Wensickendorf auf

Beweisbilder aus der Webcam am Wensickendorfer Horst: Mit dem Schnabel wird das Jungtier am Hals gepackt und dann aus dem Nest geworfen. © Foto: Roland Heigel

Klaus D. Grote

Wensickendorf (MOZ) „Ich bin jetzt storchenfrei“, hatte Roland Heigel noch in der vergangenen Woche gesagt. Die meisten Störche befanden sich da bereits auf ihrem Flug nach Afrika. Der Nabu-Weißstorchbeauftragte erholte sich unterdessen ein paar Tage lang außerhalb der eigenen vier Wände. Doch bereits am Wochenende stand wieder ein Storch in Heigels Voliere in Wensickendorf.

Der Jungvogel unbekannter Herkunft war in Lehnitz notgelandet und zu schwach für den Weiterflug. Der Grundstückseigentümer rief bei Heigel an, der Vogel wurde eingefangen und nach Wensickendorf gebracht. „Er war stark abgemagert und von Parasiten befallen“, berichtet Heigel. Inzwischen ist der Storch Blutsauger und Milben wieder los. Heigel füttert ihn viermal täglich mit Fleisch, Fisch und Eintagsküken, bis zu ein Kilogramm frisst der Vogel am Tag. „Wenn er wieder kräftig ist, wird er freigelassen und kann dann noch losfliegen“, sagt Heigel. Möglich sei auch, dass er ihn zur Auswilderung in die Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg im Jerichower Land bringe.

Das Futter wird aus Spendengeldern finanziert. Roland Heigel bedankt sich deshalb bei allen Unterstützern. Sein Dank gelte auch allen Mitbeobachtern und den Freiwilligen Feuerwehren, die mit ihren Fahrzeugen den Neuaufbau von Horsten ermöglichten. In diesem Sommer kam der Löschzug Schildow in Schönfließ gleich zweimal zum Einsatz, um tote Jungvögel aus dem Nest zu werfen. Dadurch werde verhindert, dass bei den anderen Vögeln Infektionen durch die Verwesung entstehen. „Entweder waren die Storcheneltern noch unerfahren oder die Jungen waren zu schwer“, begründet Heigel die Unterstützung in luftiger Höhe. Eines der Schönfließer Elterntiere habe aber auch ein Humpelbeim. „Vielleicht ist es nicht so gut bei der Nahrungssuche“, vermutet Heigel. Am Ende blieb das Paar ohne Nachwuchs.

Im Wensickendorfer Horst war ein Elternteil stark genug, um eins seiner Jungen aus dem Nest zu befördern. Die Webcam am Nest hat die Tat festgehalten. Warum der Vogel den Horst verlassen musste, darüber kann Heigel nur spekulieren. „Es gab eine Vorgeschichte“, sagt der Storchenexperte. Das Junge hatte sich tags zuvor an einem Fleischfetzen verbissen. Es wurde deshalb von einem Elternteil an den Horstrand gelegt. „Dort lag es die ganze Nacht lang auf dem Rücken. Ich dachte, er sei schon tot“, berichtet Heigel. Doch am nächsten Tag wurde der kleine Storch wieder in die Nestmitte gesetzt. Er war wohl auf. Trotzdem wurde er später wie ein Störenfried aus dem Horst geworfen. Er überlebte ohne Verletzungen. Heigel zog den Jungstorch groß. Auch er befindet sich auf dem Weg nach Mittel- und Südafrika.

Die Störche, die als erste losfliegen, wählen meistens die Ostroute über den Balkan und die Türkei, wo sie sich inzwischen befinden müssten. Die Spätstarter wählen die Westroute über Spanien und müssten jetzt in Frankreich angelangt sein, so Heigel. Die Wahl der Route hinge auch mit dem Sternbild zusammen, dass den Störchen bei der Orientierung hilft. Wichtig ist beim Zug aber vor allem der innere Kompass. Die Jungstörche starten immer bereits vor ihren Eltern und finden den Weg allein, ohne dass er ihnen vorher gezeigt wurde.

Erst mit der Geschlechtsreife kommen Störche in das Gebiet ihrer Herkunft zurück. Im Umkreis von 100 Kilometern suchen sie dann nach einem freien Horst. Oder sie ersetzen einen fehlenden Partner. So wie in Kremmen. Dort war im Mai ein Storch auf der Autobahn getötet worden. Er hinterließ ein zweites Elternteil mit einem Jungstorch und einem Ei. „Ein neuer Partner ließ nicht lange auf sich warten“, berichtet Heigel. Ein Foto zeigt das frisch verliebte Paar beim Klappern.