Heftiger Streit um „Zehdenick 2030“

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Was die Erarbeitung von Konzepten anbelangt, sind die Stadtverordneten „gebrannte Kinder“. Ein nutzloses Verkehrskonzept, eine Machbarkeitsstudie für die große Halle auf dem Festplatz, die „nur was für die Tonne“ ist. Zehntausende Euro wurden nach Meinung von Abgeordneten aus dem Fenster geworfen. Jetzt pocht Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) auf ein Strategie- und Marketingkonzept „Zehdenick 2030“.

Was das genau bringen soll, war den meisten Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses selbst nach dem Studium der anderthalbseitigen Beschlussvorlage und den Erläuterungen des Verwaltungschefs immer noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall will Dahlenburg das Konzept durch Externe erarbeiten lassen, keinesfalls soll die Aufgabe die neue Mitarbeiterin fürs Stadtmarketing, Uta Kupsch, übernehmen. „Templin hat ein klar definiertes Leitbild, und das sind Familien“, wies Dahlenburg hin. Aber Zehdenick wolle das Templiner Konzept keinesfalls kopieren, sondern eigene Stärken herausarbeiten, und zwar „mit dem Blick von außen. Wir sollten die positive Entwicklung begleiten“, so der Verwaltungschef. Trotzdem: Die meisten Ausschussmitglieder blieben skeptisch: „Wir brauchen eine klare Aufgabenverteilung und die fehlt hier“, stellte Holger Linstedt (Die Linke) fest. „So können wir das nicht beschließen.“ Viele Visionen, die die Verwaltungen in den vergangenen 28 Jahren entworfen haben, seien nicht eingetreten, stellte Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) fest. Er erinnerte nur an die Versprechen, die bei der Entwicklung des Gewerbegebietes Karlshof Anfang der 1990er-Jahre vom damaligen Bürgermeister Dietrich Egetemeyer gemacht worden seien. „Statt der versprochenen eintausend Arbeitsplätze sind es nur 30 geworden.“ Deshalb habe grundsätzliche Zweifel am Nutzen einer Marketingstrategie. „Das bringt nichts, das kostet nur Geld“, stellte er fest. Ganz anders sah das Hartmut Leib: „Ein Konzept macht Sinn, vor allem mit dem Blick von Experten von außerhalb.“ Der sachkundige Einwohner Günter Züge formulierte seine Kritik mit einem Sprichwort: „Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, dann werde ich dort auch nicht ankommen.“ Eben das müsse klar: „Wir müssen wissen, wohin die Reise gehen soll. Wir haben ein Verkehrskonzept für viel Geld erarbeiten lassen und haben es anschließend verworfen, weil uns das Ergebnis nicht gefallen hat.“ Allmählich platzte dem Bürgermeister der Kragen: „Wir sollten endlich damit aufhören, alles besser zu wissen als unsere Einzelhändler und unsere Bürger. Ich kann nicht mit einer Aufgabenstellung beginnen, die muss auf breiter Basis wachsen. Wir müssen ein Leitbild entwerfen, mit dem sich die Breite der Bevölkerung identifizieren kann.“

Als sich abzeichnete, dass es wohl keine Mehrheit für den Vorschlag des Bürgermeisters gab, schlug Ausschussvorsitzender Hermann Reichl (CDU) vor, den Beschluss zu modifizieren. Einstimmig empfahl der Ausschuss, der Erarbeitung eines Strategie- und Marketingkonzeptes zuzustimmen, aber noch keine Ausschreibung zu veranlassen.