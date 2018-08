Zuschuss für Schulweg verweigert

Nadja Voigt

Wriezen/Neutrebbin (MOZ) Das neue Schuljahr ist noch keine zwei Wochen alt, da stellen sich auch schon die ersten Probleme ein. Immer wieder ist dabei die Beförderung der Lernenden ein Problem. So wie im Fall eines Siebentklässlers aus Wriezen.

Der zwölfjährige Junge ist mit seiner Mutter aus der Gemeinde Bliesdorf im November vergangenen Jahres nach Wriezen gezogen. Da die Trennung der Eltern schon schwer genug für den Jungen sei, berichtet die Mutter, habe sie ihn auf seiner Schule in Neutrebbin gelassen, um ihm wenigstens dort sein gewohntes Umfeld zu ermöglichen. Obwohl man ihr den Schulwechsel – mitten im Schuljahr – angeraten hat. „Aber ich wollte gerne, dass er die sechste Klasse an seiner Schule, die er seit der ersten Klasse besucht und wo seine Freunde sind, zu Ende macht“, erzählt die 43-Jährige. Da sie den Busausweis für ihren Sohn nicht zurückgeschickt habe, berichtet sie, erreichten sie Mahnungen des Landkreises und schließlich die Aufforderung 183 Euro zurückzuzahlen. Da sie die jedoch nicht gleich zurückzahlen kann, sondern eine Ratenzahlung vereinbaren muss, entstehen schlussendlich Kosten von knapp 300 Euro. Und das, obwohl ihr Kind weiter in Neutrebbin zur Schule geht. Und nicht, wie gefordert, wohnortnah in Wriezen. Als sie dies zum neuen Schuljahr durchsetzen will, berichtet die Mutter, bekommt sie eine Absage aus der Wriezener weiterführenden Schule. „Eine Aufnahme an unserer Schule ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich“, heißt es in dem Schreiben. Mit dem Ergebnis, dass der Junge nun weiterhin in Neutrebbin zur Schule geht. Und die Familie aber keinen Zuschuss zum Fahrgeld bekommt. Im Ablehnungsbescheid des Landkreises heißt es, die nächsterreichbare Schule sei die in Wriezen und es könne deshalb kein Zuschuss gewährt werden, weil der Schulweg eine Länge von vier Kilometern unterschreitet. Davon, dass der Junge in Neutrebbin zur Schule geht, weil in Wriezen kein Platz ist, steht in dem Schreiben kein Wort.

Die Busfahrt für den Sohn hin und zurück kostet die Alleinerziehende Mutter täglich 4,80 Euro. „Die habe ich aber nicht“, rechnet die berufstätige Frau vor. So muss sie ihren Sohn derzeit mit dem Fahrrad in die Schule schicken. Ein Umstand, der der ganzen Familie Sorgen bereitet. „Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und es gibt nicht auf der gesamten Strecke einen Fahrradweg“, so die besorgten Großeltern. Besonders ärgern sie sich über Aussagen aus dem Amt, ihre Tochter hätte ja nach Neutrebbin ziehen können. „Das ist eine Frechheit“, finden sie.

Zu dem laufenden Verfahren möchte sich Tobias Seyfarth, Leiter des Schulverwaltungsamtes in Seelow, nicht äußern. „Aber ich weiß, dass die Mutter Widerspruch gegen unseren Bescheid eingelegt hat“, so der Verwaltungsleiter. Einzelfälle wie dieser würden nach Satzung entschieden. Dass das komplexe Thema Anlass für Unmut auf Seiten der Eltern birgt, weiß der zuständige Amtsleiter. „Grundsätzlich ist zu sagen, dass es im Landkreis Märkisch-Oderland keinen klassischen Schulbusverkehr gibt“, führt Tobias Seyfarth aus. Es gebe zum einen den Linienverkehr und zum anderen einen Schülerspezialverkehr für Lernende, die körperlich eingeschränkt sind oder sehr weit abgelegen wohnen. Die Schülerbeförderungssatzung des Landkreises regelt die Unterstützung. „Die Eltern stellen einen Antrag, die der Kreis prüft“, erklärt der Schulamtsleiter das Prozedere. Bei einem positiven Bescheid leisten die Eltern einen Eigenanteil. Die Bewilligung erfolgt, wenn zur Grundschule ein Schulweg von mindestens zwei Kilometern Länge zurück gelegt werden muss. Ab der 7. Klasse müssen es dann mindestens vier Kilometer und ab der 11. Klasse mehr als acht Kilometer sein.

Laut Satzung ist der Schulweg „der kürzeste verkehrsübliche Fußweg zwischen der Gebäudeeingangstür des Wohnhauses und dem nächstgelegenen nutzbaren Eingang der nächsterreichbaren Schule, unabhängig davon, auf welche Weise der Schulweg tatsächlich zurückgelegt wird“, heißt es aus der Verwaltung über den Paragrafen 2 der Satzung. Im Fall des Schülers aus Wriezen heißt es weiter: „Der Weg zwischen ihrer Wohnung und der Schule in Wriezen beträgt keine vier Kilometer. Daher ist eine Anspruchsberechtigung nicht gegeben.“

